Bukele y Musk coinciden en que la inteligencia artificial transformará la educación salvadoreña

Día a Día News

ElSalvador–Las declaraciones del presidente Nayib Bukele y del empresario Elon Musk sobre el plan educativo basado en inteligencia artificial impulsado en El Salvador han generado interés internacional, al coincidir ambos en que la tecnología marcará un cambio profundo en la formación de las nuevas generaciones.

El programa, desarrollado junto a la compañía xAI, propiedad de Musk, busca integrar la herramienta Grok en el sistema educativo salvadoreño mediante un tutor virtual adaptado al aprendizaje de cada estudiante. Aunque el anuncio fue realizado días atrás, las reflexiones posteriores de ambos líderes han puesto el foco en la dimensión ética y social del uso de la IA.

“El presidente Bukele está poniendo la inteligencia artificial más avanzada en manos de toda una generación”, expresó Musk, quien calificó la iniciativa como “un paso decisivo hacia el futuro educativo del país”.

Bukele, por su parte, enfatizó que el impacto de la tecnología dependerá del propósito con que se utilice. “La IA no es ni salvación ni condenación; es un espejo. Refleja las intenciones de quienes la usan”, escribió en la red social X, subrayando que la clave está en orientar su aplicación hacia el “florecimiento” humano y no la “destrucción”.

El proyecto beneficiará a más de un millón de estudiantes y a miles de docentes del sistema público, con tutorías diseñadas según el currículo de cada grado. El Gobierno informó que la versión educativa de Grok no funcionará igual que la destinada al público general, sino que operará como un asistente proactivo adaptado a las capacidades y ritmo de cada alumno.

Además, el Ejecutivo y xAI desarrollarán de manera conjunta metodologías y marcos para el uso responsable de la IA en el aula, con el objetivo de reducir las brechas entre zonas urbanas y rurales y garantizar una educación más equitativa.

Las declaraciones de Bukele y Musk reavivan el debate sobre cómo los sistemas educativos deben prepararse ante la irrupción de la inteligencia artificial y sobre el papel que América Latina podría asumir en esa transformación tecnológica global.

Compartir esta nota