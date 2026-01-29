Cancillería anuncia fechas límite para aplicar a becas internacionales 2026

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), publicó el calendario de cierre de postulaciones para los distintos programas de becas disponibles este año.

Las oportunidades incluyen estudios universitarios, maestrías, doctorados, carreras técnicas y cursos cortos en varios países. Según Cancillería, algunas becas son de financiamiento completo (con matrícula, alojamiento y manutención incluidos), mientras que otras cubren parcialmente los gastos académicos.

Entre las primeras fechas destacan las becas ofrecidas por Italia, cuyo plazo vence el 31 de enero. Estas incluyen las del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAECI), las becas DSU y convenios específicos en el área de salud.

Austria cerrará su convocatoria el 1.º de febrero, mientras que Japón mantendrá abierta la postulación de sus programas Monbukagakusho hasta el 9 de febrero, dirigidos a estudios técnicos, de pregrado y posgrado, además del Programa JDS para funcionarios públicos.

China finalizará el 10 de febrero, seguida por Turquía el 20 de febrero, Tailandia el 23, Singapur el 27, España el 2 de marzo, Corea del Sur el 6 de marzo, Argentina el 26 de marzo, Estados Unidos el 6 de abril y Chile el 13 de abril.

Las personas interesadas pueden consultar la información completa y aplicar directamente en el portal oficial de ESCO: https://portal.esco.gob.sv/es-ES/0/PUB/Home/Becas_Show o escribir al correo electrónico infobecas@rree.gob.sv para resolver dudas sobre los requisitos.

Aplica a oportunidades de estudio en el extranjero. 🤩



Conoce las convocatorias de becas para carreras universitarias, maestrías, doctorados y cursos cortos.



Ingresa aquí:

👉 https://t.co/Ldb4dGKi6z



Para más información, escríbenos a:

📩 infobecas@rree.gob.sv pic.twitter.com/X40wvpPeMV — Cancillería de El Salvador 🇸🇻 (@cancilleriasv) January 27, 2026

Compartir esta nota