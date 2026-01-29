Sorteo es dedicado al 91 Aniversario del Banco Hipotecario!

Dedicamos el Sorteo LOTRA N.o 436 al Banco Hipotecario, en el marco de la conmemoración de su

91 aniversario, como reconocimiento a su aporte al desarrollo económico y social de El Salvador.

Reconocemos la trayectoria del Banco Hipotecario, que desde su fundación en 1930 ha

acompañado a los sectores productivos del país. A través del acceso al crédito, ha impulsado a

microempresarios, empresarios, personas naturales y agronegocios, promoviendo la inclusión

financiera y el fortalecimiento de la MIPYME.

Valoramos su impacto a nivel nacional, reflejado en una red de 34 agencias, 21 taquillas y 4 ventanillas

en el exterior, que amplían las oportunidades financieras para miles de salvadoreños.

Durante la fase previa del sorteo, realizamos la presentación de los premios mayores y la

introducción de balotas de colores, a cargo de Víctor Alfonso Flores Urrutia, director de Banca

Empresas del Banco Hipotecario. Al cierre de la jornada, nuestro Team Lotería entregó el marco

conmemorativo de la semana.

A continuación, te compartimos los Resultados del Sorteo LOTRA N.o 436:

Primer Premio: $195,000 – Billete N.o 35902 No vendido

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.o 16275 Vendido.

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.o 39232 No vendido.

