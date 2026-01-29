Jue. Ene 29th, 2026

El Salvador

Sorteo es dedicado al 91 Aniversario del Banco Hipotecario!

Ene 28, 2026

Dedicamos el Sorteo LOTRA N.o 436 al Banco Hipotecario, en el marco de la conmemoración de su
91 aniversario, como reconocimiento a su aporte al desarrollo económico y social de El Salvador.

Reconocemos la trayectoria del Banco Hipotecario, que desde su fundación en 1930 ha
acompañado a los sectores productivos del país. A través del acceso al crédito, ha impulsado a
microempresarios, empresarios, personas naturales y agronegocios, promoviendo la inclusión
financiera y el fortalecimiento de la MIPYME.

Valoramos su impacto a nivel nacional, reflejado en una red de 34 agencias, 21 taquillas y 4 ventanillas
en el exterior, que amplían las oportunidades financieras para miles de salvadoreños.

Durante la fase previa del sorteo, realizamos la presentación de los premios mayores y la
introducción de balotas de colores, a cargo de Víctor Alfonso Flores Urrutia, director de Banca
Empresas del Banco Hipotecario. Al cierre de la jornada, nuestro Team Lotería entregó el marco
conmemorativo de la semana.

A continuación, te compartimos los Resultados del Sorteo LOTRA N.o 436:

Primer Premio: $195,000 – Billete N.o 35902 No vendido

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.o 16275 Vendido.

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.o 39232 No vendido.

