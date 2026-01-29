ISSS detecta uso de incapacidades médicas falsificadas y advierte sanciones penales

Día a Día News

ElSalvador–El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) informó sobre la detección de casos en los que se han presentado incapacidades médicas alteradas o falsificadas, con el fin de justificar ausencias laborales sin que exista una condición de salud comprobada.

El gerente de Salud del ISSS, Edwin Salmerón, explicó que las anomalías fueron descubiertas a través de procesos internos de verificación, los cuales permitieron identificar documentos con irregularidades. “Se ha detectado que, por ejemplo, no está ni el médico involucrado, sino que alguien se ha robado el talonario y ha sellado con un sello X”, detalló.

Según la institución, cada incapacidad emitida pasa por un proceso de control que involucra distintos niveles de revisión y registro. Estos procedimientos buscan garantizar la autenticidad del documento, sobre todo en los casos que generan subsidios o se presentan ante empleadores.

Los sistemas de control interno del ISSS han permitido detectar inconsistencias como sellos no autorizados, firmas irregulares y documentos que no coinciden con los registros oficiales. Cuando se confirma un caso de falsificación, se activan de inmediato los procesos administrativos y, de ser necesario, los judiciales correspondientes.

El Seguro Social recordó que falsificar o alterar documentos médicos constituye un delito, con sanciones que pueden incluir penas de cárcel. Además, estas prácticas afectan la sostenibilidad del sistema y perjudican tanto a los trabajadores como a los empleadores que cumplen con la normativa.

Ante esta situación, el ISSS ha reforzado sus mecanismos de control y hace un llamado a la población a evitar cualquier tipo de fraude relacionado con incapacidades médicas. La institución enfatizó que “alterar o usar documentos falsos no es una astucia, sino un delito que deja rastro y tiene consecuencias”.

Compartir esta nota