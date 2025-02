Capacitación busca reducir los accidentes de tránsito entre adolescentes

Kia América está apoyando los esfuerzos para ayudar a abordar una de las principales causas de muerte entre los adolescentes, los accidentes automovilísticos, a través de su renovada asociación con el programa nacional de conducción defensiva para adolescentes B.R.A.K.E.S. (Be Responsible And Keep Everyone Safe). Sea responsable y mantenga a todos a salvo).

A través de su participación en el programa, los graduados de B.R.A.K.E.S. tienen un 64 por ciento menos de probabilidades de sufrir un accidente durante sus primeros tres años de conducción, según un estudio encargado por B.R.A.K.E.S. y realizado por el Dr. Paul Friday en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte.

«Kia América está comprometida con la seguridad de los conductores y pasajeros en todo el país», dijo Russell Wager, vicepresidente de marketing de Kia América. «El plan de estudios B.R.A.K.E.S. es una capacitación proactiva que educa a los conductores jóvenes sobre los escenarios comunes responsables de muchas colisiones de tránsito que involucran a adolescentes. Kia es un orgulloso socio de B.R.A.K.E.S, dedicado a apoyar su misión de crear carreteras más seguras para todos».

Kia se ha asociado con B.R.A.K.E.S durante 12 años. El programa, fundado por el campeón de carreras de aceleración Top Fuel Doug Herbert, se está expandiendo por todo el país y, hasta la fecha, se han capacitado a más de 150 000 adolescentes y padres. Kia ha proporcionado una flota de modelos Kia, incluidos Soul, Forte, Rio, Sorento, Sportage, Seltos, Telluride y Carnival, para ayudar a aumentar la cantidad de clases que ofrece B.R.A.K.E.S.

«Estamos profundamente agradecidos por el tremendo apoyo que nuestro programa nacional de capacitación para conductores proactivos ha recibido de nuestros amigos de Kia América», dijo el fundador de B.R.A.K.E.S., Doug Herbert. «Kia ha desempeñado un papel fundamental para ayudarnos a crecer, haciendo que nuestro programa que salva vidas sea accesible a una cantidad récord de adolescentes y sus padres en todo el país».

