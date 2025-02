Juez bloquea redadas de ICE en iglesias y centros de culto

Un juez federal de Maryland ha emitido una orden preliminar que impide a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar redadas en iglesias y otros lugares de culto, en respuesta a una demanda interpuesta por organizaciones religiosas que acusan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de violar la Primera Enmienda con su nueva política migratoria.

El fallo, emitido por el juez Theodore Chuang de la Corte de Distrito de Maryland, restablece temporalmente la política de «lugares sensibles», que históricamente ha restringido operativos migratorios en iglesias, escuelas, tribunales y refugios. Chuang consideró que la eliminación abrupta de esta política por parte del gobierno federal el 20 de enero de 2025, en el primer día de la nueva administración, no incluía “limitaciones o salvaguardas significativas”, lo que podría representar una violación a derechos constitucionales y estatutarios.

El juez destacó que, por más de 30 años, el gobierno de EE.UU. ha establecido restricciones a la ejecución de operativos migratorios en determinados espacios, en reconocimiento del derecho al libre ejercicio religioso. Sin embargo, con la eliminación de la norma bajo la nueva administración, ICE quedó con total discrecionalidad para realizar arrestos en cualquier lugar, incluyendo sitios de culto.

“Se justifica un retorno al status quo hasta que se determinen más adelante en este caso los contornos exactos de lo que es necesario para evitar la infracción ilegal del ejercicio religioso”, indicó Chuang en su resolución.

Aunque el fallo es preliminar y no representa una decisión definitiva, significa que la política de «lugares sensibles» deberá volver a aplicarse hasta que el tribunal tome una determinación final.

La demanda contra el DHS fue presentada por 10 organizaciones religiosas, incluidas la Iglesia Bautista, los Cuáqueros y la comunidad Sikh, quienes argumentan que la eliminación de la protección puede causar un daño significativo a la práctica de la fe. Grupos religiosos han expresado su preocupación de que ICE pueda generar un ambiente de temor entre los fieles, afectando su derecho a congregarse libremente.

En paralelo, 27 grupos religiosos adicionales presentaron otra demanda en la Corte de Distrito de Washington, D.C., a través del Instituto de Defensa y Protección Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Esta segunda acción legal también busca la reinstauración de la regla de «lugares sensibles».

Entre los grupos que respaldan la demanda están: Mennonite Church USA, The African Methodist Episcopal Zion Church, Central Atlantic Conference United Church of Christ; The Central Conference of American Rabbis, Convención Bautista Hispana de Texas y The Episcopal Church.

Por su parte, el DHS ha defendido la eliminación de la norma argumentando que la petición de los demandantes «está prohibida por la ley» y que no tienen representación legal suficiente para presentar este tipo de impugnaciones.

Sin embargo, el juez Chuang ha determinado que existen elementos suficientes para considerar que la política eliminada podría estar afectando derechos constitucionales fundamentales.

Este fallo representa un primer revés para la nueva administración en su política migratoria y podría sentar un precedente en futuras disputas sobre la aplicación de la ley en espacios religiosos. Mientras el caso sigue en curso, ICE deberá suspender las redadas en lugares de culto y respetar la política de «lugares sensibles» hasta nuevo aviso.

