Salud reporta 80 mil dosis de vacuna contra el VPH aplicadas en una semana

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ElSalvador–El Ministerio de Salud informó que, en el marco de una campaña de vacunación reciente, se han aplicado 80,000 dosis contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en el país. La estrategia incluye la ampliación del rango de edad para recibir la vacuna, que ahora también está disponible para mujeres de hasta 45 años.

El titular de la institución, Francisco Alabi, indicó que la respuesta de la población ha sido favorable, con una alta demanda en los centros de salud. Según detalló, el ritmo de aplicación diaria oscila entre 10,000 y 14,000 dosis.

La vacuna contra el VPH, en su versión cuadrivalente, está diseñada para proteger contra los tipos del virus que están asociados con el desarrollo del cáncer cervicouterino, una de las principales causas de muerte en mujeres. De acuerdo con datos oficiales, esta inmunización puede prevenir hasta el 70 % de los casos vinculados a variantes del virus.

El VPH se transmite principalmente por contacto sexual y es considerado el principal factor de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer. En ese contexto, autoridades sanitarias reiteran la importancia de la vacunación como medida preventiva.

Datos del Hospital Nacional de la Mujer señalan que el cáncer cervicouterino registró un incremento del 40 % entre 2020 y 2024 en el país. Asimismo, el Observatorio de Salud y Derechos Reproductivos de Ormusa ha identificado esta enfermedad como una de las más frecuentes entre la población femenina salvadoreña en ese período.

La vacuna contra el VPH forma parte del esquema nacional de vacunación desde noviembre de 2020, cuando comenzó a aplicarse a niñas a partir de los 9 años.

Las autoridades recordaron que la vacuna está disponible en todas las unidades de salud del país en horario regular de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, así como en horarios extendidos a través del Fondo Solidario para la Salud (Fosalud).

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