El Salvador

Vuelven los vientos nortes y lluvias este lunes según el MARN

Dic 15, 2025 #Clima, #lluvias, #MARN, #Temperaturas, #Vientos, #Vientos Nortes

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), pronosticó para este lunes la influencia de vientos nortes moderados a fuertes, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, debido al ingreso de un sistema de alta presión.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nublado en la mayor parte del territorio nacional, aunque en horas de la tarde se esperan lluvias dispersas sobre la cordillera del norte, así como en regiones del centro y occidente del país.

Las velocidades promedio del viento oscilarán entre los 10 y 30 km/h, intensificándose especialmente en zonas altas y abiertas. Pese a las ráfagas, el ambiente continuará cálido durante el día y fresco en la noche, según el informe meteorológico.

Para San Salvador, el MARN pronosticó temperaturas mínimas de 19 °C y máximas de 30 °C. Los valores más altos se registrarán en los departamentos de La Libertad y La Unión, donde podrían alcanzar los 34 °C.

Las autoridades recomiendan precaución ante la presencia de vientos fuertes, especialmente en estructuras inestables, árboles de gran altura y vallas publicitarias, así como en la navegación marítima y actividades al aire libre.

