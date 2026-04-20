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Capturan a principal sospechoso de quitarle la vida a una mujer en Santa Ana

Abr 20, 2026 #Captura, #Feminicidio, #Guatemala, #PNC, #Santa Ana, #Seguridad, #Violencia

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con autoridades de Guatemala, capturó a Diego Santos, señalado como el presunto responsable del asesinato de una mujer de 28 años ocurrido el domingo 19 de abril en el barrio San Rafael, en Santa Ana.

De acuerdo con información oficial, la víctima fue identificada como Glenda Isabela Hernández, quien fue encontrada sin vida dentro de su vivienda, tras haber sido lesionada con arma blanca. El caso fue reportado inicialmente por la PNC la tarde del domingo.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó la detención y detalló que el procedimiento fue posible gracias a labores de inteligencia y cooperación entre ambos países. El sospechoso fue ubicado en una zona fronteriza y será remitido a la justicia salvadoreña.

Según las investigaciones preliminares, el detenido habría mantenido una relación con la víctima. Tras el crimen, huyó del país, pero fue localizado y entregado a las autoridades en la frontera Las Chinamas, en Ahuachapán.

La Fiscalía General de la República será la encargada de procesarlo por el delito correspondiente ante los tribunales.

Por otra parte, datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) indican que, con este caso, suman siete muertes violentas de mujeres en lo que va de 2026. Sin embargo, las autoridades no clasifican oficialmente estos hechos como feminicidios ni publican estadísticas específicas sobre este tipo de violencia.

El presidente Nayib Bukele informó en enero que la mayoría de homicidios registrados en el país están relacionados con violencia doméstica o conflictos personales, muchos de ellos vinculados al consumo de alcohol.

Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó reformas que establecen cadena perpetua para homicidas, normativa que entrará en vigencia el próximo 26 de abril.

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