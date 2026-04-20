Salud alcanza las 26,000 aplicaciones de vacunas contra el sarampión en una semana

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ElSalvador–El Gobierno de El Salvador intensificó la campaña nacional de vacunación contra el sarampión, alcanzando la aplicación de 26,000 dosis en un período de siete días, como parte de las acciones preventivas ante el riesgo de propagación de esta enfermedad.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, informó que la estrategia incluye la ampliación del esquema regular con la incorporación de una “dosis cero”, dirigida a niños entre seis y 11 meses de edad. Esta medida busca reforzar la protección en un grupo considerado altamente vulnerable.

Según explicó el funcionario, el sarampión es una enfermedad de alta transmisibilidad que puede afectar con mayor severidad a menores de edad, debido a que aún no cuentan con un sistema inmunológico completamente desarrollado.

Datos oficiales detallan que, al cierre de 2025, El Salvador registró una cobertura del 98.4 % en la aplicación de la vacuna triple viral (sarampión, paperas y rubéola) a los 12 meses de edad, y del 96.6 % en la segunda dosis. Estas cifras superan la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud, que establece una cobertura mínima del 95 % para garantizar la inmunización poblacional.

A nivel regional, se reportan más de 15,300 casos de sarampión en las Américas, concentrados principalmente en México y Guatemala. De acuerdo con el Ministerio de Salud, los casos detectados en El Salvador han sido importados, es decir, adquiridos por contacto en el extranjero.

Las autoridades proyectan inmunizar a 30,000 menores durante esta campaña, que se desarrolla tanto en establecimientos de salud como mediante visitas casa por casa, con énfasis en zonas rurales. Asimismo, aseguraron que el sistema público cuenta con suficientes dosis para cubrir la demanda nacional.

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