Guatemala termina programa de brigadas médicas cubanas

Guatemala–El Gobierno de Guatemala confirmó la finalización del acuerdo de cooperación que desde 1998 mantenía con Cuba para el envío de brigadas médicas al país. Según el Ministerio de Salud, la medida busca fortalecer la capacidad del sistema público con recurso humano guatemalteco.

El convenio, vigente durante casi tres décadas, permitía la presencia de más de 400 profesionales cubanos, entre ellos 333 médicos, distribuidos en 16 de los 22 departamentos del país. Las brigadas cubanas brindaban atención primaria en especialidades como pediatría, oftalmología y medicina interna, especialmente en comunidades rurales.

De acuerdo con las autoridades, la decisión fue resultado de un análisis técnico orientado a “fortalecer la sostenibilidad del recurso humano nacional y consolidar las capacidades propias del sistema de salud”. El proceso de sustitución se realizará de manera gradual a lo largo de 2026, con la contratación de personal local.

El anuncio generó reacciones políticas. La diputada Sonia Gutiérrez, del partido Winaq, calificó la decisión como “un acto inhumano que atenta contra la salud de las poblaciones más necesitadas” y citó al Ministerio de Salud ante el Congreso para explicar los alcances del cambio.

Por su parte, el exprocurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade lamentó la medida y recordó que “durante 27 años los médicos cubanos fueron el pilar de la atención médica en las zonas más olvidadas del país”.

El Gobierno de Bernardo Arévalo aseguró que la transición garantizará la continuidad de los servicios y que se pondrá en marcha un plan escalonado para cubrir las vacantes con personal nacional.

Hasta 2025, Cuba mantenía alrededor de 24,000 médicos y enfermeros en 56 países como parte de su programa de cooperación internacional, un esquema que ha sido cuestionado por Washington, que lo considera una herramienta política del gobierno cubano.

