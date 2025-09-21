Carla Mendoza: “La vida es una venta”

La especialista en seguros, conferencista y mentora de ventas Carla Mendoza celebró la publicación de su primer libro “La vida es una venta”, que en tan solo tres días se posicionó como best seller en Amazon en Nuevos Lanzamientos.

El bautizo del libro se llevó a cabo en Miami, en un evento conducido por la reconocida presentadora Daniela Kosan y el comunicador Ramón Castro, creador de Let’s Connect. La velada reunió a personalidades de la televisión, la radio y líderes de la industria de seguros, quienes acompañaron a Carla en este hito de su carrera y destacaron su labor inspiradora en la comunidad hispana.

En esta obra, Carla comparte herramientas prácticas y reflexiones inspiradoras que muestran cómo cada interacción en la vida es una oportunidad para generar confianza, transmitir valor y alcanzar metas. “El éxito de este libro en tan poco tiempo me confirma que las personas están buscando nuevas formas de entender la venta, no como una transacción, sino como una filosofía de vida que conecta con propósito y corazón”, afirmó la autora.

“La vida es una venta” invita al lector a transformar su mentalidad frente al miedo al rechazo, salir de la zona de confort y aprender a comunicar con empatía y autenticidad. Cada capítulo ofrece ejemplos reales y consejos prácticos que demuestran que todos, sin importar la profesión, somos vendedores: cuando compartimos una idea, defendemos un proyecto, inspiramos a alguien o buscamos nuevas oportunidades.

El libro también enseña cómo desarrollar una marca personal sólida que permita diferenciarse en cualquier escenario, laboral o personal. Carla explica que vender no es solo persuadir, sino aprender a contar una historia, transmitir confianza y conectar genuinamente con quienes tenemos al frente.

Asimismo, dedica un apartado clave a la importancia de la resiliencia y la disciplina como motores para alcanzar el éxito sostenible. La autora muestra cómo, a través de la constancia y la reinvención, es posible convertir los “no” en oportunidades y transformar cada obstáculo en un peldaño hacia el crecimiento.

