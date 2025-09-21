Conciencia Clásica Lanza “Se Acabó El Café, Con Intro (feat. Pipo Pica)”

Conciencia Clásica, la aclamada orquesta de Salsa/Rock, anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Se Acabó El Café, Con Intro (feat. Pipo Pica)”. La canción, ya disponible en todas las plataformas digitales, es una obra audaz que trasciende la música para convertirse en una poderosa declaración sobre la corrupción endémica que afecta a Puerto Rico.

“Se Acabó El Café” no es solo una canción, es una parábola moderna. A través de la búsqueda de una taza de café, el tema utiliza una metáfora mordaz para ilustrar cómo la corrupción ha privado al pueblo de sus recursos más básicos y ha corroído el tejido social de la isla. La canción, una fusión innovadora de salsa y rock, incorpora la icónica melodía de “Highway to Hell” de AC/DC, transformando un himno del hard rock en un grito de protesta con sabor latino.

Usando como introducción, la letra de “La Seguidilla del Café” del fenecido decimista cubano, Chanito Isidrón, la canción retrata la odisea matutina de Pipo Pica como metáfora de los obstáculos sistémicos que enfrenta el pueblo puertorriqueño. Con una letra de Raúl Eliza que denuncia la corrupción y el deterioro social, la obra se convierte en un llamado a la conciencia y refleja el sentir de quienes han tenido que emigrar en busca de un futuro digno.

La participación de Pipo Pica aporta autenticidad y profundidad histórica al proyecto. Reconocido por su trayectoria musical con el New Swing Sextet y con el Conjunto Canallón, el también abogado enriquece el mensaje de denuncia social de la canción con una perspectiva única y poderosa. Actualmente, Pipo Pica posee su propia orquesta con un álbum titulado “Mi Cantar”.

El arreglo musical, una magistral combinación de ritmos vibrantes y sonidos contemporáneos, es un trabajo conjunto de un equipo de músicos de primer nivel. Emanuel Navarro Huertas (arreglo y percusión) y Jan Freytes (arreglo de metales) lideraron la producción, con Arian Viglietti como voz principal, acompañado por el legendario Pipo Pica. El talentoso equipo incluye a Carlos García (piano), Jacob Ortiz (bajo), Adrian Arroyo (batería), y John Medina (guitarra eléctrica). Los metales cuentan con la participación de Jesus Alonso y Angie Machado en la trompeta, y Eliut Cintrón en el trombón. Los coros, que elevan la energía de la pieza, están a cargo de Tanicha Lopez, Antonio Hernandez, y Pichi Gaetán.

“Se Acabó El Café, Con Intro” es una obra que combina la tradición de la salsa con una lírica valiente y contemporánea. Es una invitación a la reflexión y una llamada a la acción, que resuena con la vida de los puertorriqueños tanto dentro como fuera de la isla, demostrando que la música puede ser un poderoso vehículo para el cambio social.

