Celebra su segundo aniversario y ha recaudado $632 millones

En solo dos años, el “impuesto a las mansiones” aprobado por los votantes de Los Ángeles ha cambiado millas de vidas — y esto es solo el comienzo.

Partidarios del innovador programa de vivienda se reunieron en el sitio de construcción de Enlightenment Plaza — un complejo de 177 unidades de vivienda asequible financiadas por la Medida ULA — para celebrar el segundo aniversario de ULA y destacar su impacto en la construcción de viviendas estimadas, la protección de los inquilinos y la creación de empleos.

“Los Ángeles cuenta con una herramienta muy poderosa para combatir nuestra crisis de vivienda y falta de vivienda gracias a la ULA y los $632 millones en ingresos, que siguen aumentando, que ha generado”, declaró la concejala Ysabel Jurado, del Distrito 14, y miembro del Comité de Vivienda y Falta de Vivienda. “En un momento en que el gobierno federal está siendo desmantelado y nuestra ciudad enfrenta un déficit presupuestario considerable, la ULA es una fuerza indispensable para proteger a los angelinos y mejorar sus vidas”.

Aprobada por una abrumadora mayoría del 58% de los votantes en noviembre de 2022, la Medida ULA ha logrado, hasta febrero de 2025, mantener a 11,000 angelinos en sus hogares a través de asistencia para el alquiler, financiar el inicio de la construcción de 795 viviendas individuales y crear 10,000 empleos sindicales en la construcción. Sus ingresos provienen de un impuesto sobre la transferencia de bienes raíces aplicado al 4% de las ventas inmobiliarias más altas en la ciudad de Los Ángeles y se espera que sumen aproximadamente $4 mil millones en la primera década de ULA.

“Tuve que vivir seis años sin vivienda, y la Medida ULA me cambió la vida”, dijo Phoebe Valencia, inquilina de los apartamentos Santa Monica-Vermont financiados por la ULA. «Mi edificio es precioso. Mi apartamento es bonito y limpio. Puedo cerrar la puerta y sentirme segura. No tengo que preocuparme de si tendré que mudarme de nuevo en una semana, un mes o un año. Tengo tranquilidad, y eso me ha devuelto la vida».

ULA ha logrado todas estas hazañas a pesar de haber resistido múltiples intentos por parte de multimillonarios y millonarios de bloquear, revocar o debilitar la medida a través de demandas fallidas y una medida de retirada electoral. Sin embargo, a medida que las amenazas a los fondos federales para vivienda se hacen más claras, la medida apoyada por las presiones y financiada localmente promete volverse más crítica para mantener el gasto de Los Ángeles en vivienda asequible y protección de los inquilinos para abordar la crisis de vivienda.

“Los Ángeles nunca antes había contado con una fuente de financiación permanente para la construcción de viviendas viviendas, y ya está financiando cientos de apartamentos nuevos que no existirían sin los fondos de la ULA”, declaró Joe Donlin, director de United to House LA. “Incluso antes de los recortes propuestos por DOGE y HUD, la Medida ULA era mayor que cualquier otra fuente de vivienda asequible que Los Ángeles haya tenido, y en la actualidad, es absolutamente vital”.

“Tras los incendios que arrebataron tanto a tanta gente, gracias a Dios contamos con la Medida ULA para ayudarnos a retomar el rumbo”, dijo Zella Knight, miembro del Comité de Supervisión Ciudadana, quien ha vivido la situación de la falta de vivienda. «ULA financia la prevención de desalojos, la divulgación y la educación de inquilinos. Ayuda a las personas a conocer sus derechos ya orientarse en la ciudad, todo a través de Stay Housed LA. Ayuda a prevenir el acoso y combatir la especulación en los alquileres, y pronto estarán disponibles sus recursos de apoyo económico, especialmente para personas mayores y personas con discapacidad».

Los fondos de la ULA se están desembolsando de acuerdo con las pautas del programa formuladas por el exclusivo Comité de Supervisión Ciudadana de la ULA, compuesto por expertos y partidarios, y aprobados por unanimidad por el Concejo Municipal, lo que garantiza que los fondos solo se destinarán a las 11 categorías de programas designados de la ULA que aprobaron los opuestos.

Estos fondos están abriendo nuevas opciones de vivienda para Los Ángeles. ULA proporciona el 100% de los fondos de cumplimiento de la Ordenanza contra el Acoso a Inquilinos de Los Ángeles para evitar que los propietarios obliguen a los inquilinos a irse para poder aumentar el alquiler. El Ayuntamiento de Los Ángeles está trabajando para aprobar un derecho a un abogado integral financiado por la ULA, que dará a los inquilinos que enfrentarán un desalojo una oportunidad justa en el tribunal. Y pronto ULA ayudará a lanzar nuevos modelos de vivienda y propiedad, incluida la vivienda social. En una ciudad donde las oportunidades de alquilar o ser propietario se han reducido, esto permitirá la propiedad comunitaria, una mezcla de niveles de ingresos y asequibilidad permanente.

“La aprobación de la Medida ULA envió un mensaje claro por parte de los angelinos: necesitamos una herramienta poderosa que nos ayude a sortear la crisis de vivienda”, dijo Tiena Johnson Hall, Gerente General del Departamento de Vivienda de Los Ángeles. «Actualmente, estamos construyendo viviendas espaciosas, protegiendo a los inquilinos y creando buenos empleos. Con la implementación del programa aprobado por el Comité de Supervisión Ciudadana, veremos a Los Ángeles como un verdadero líder en la creación de una ciudad que beneficia a todos».

“Soy una de las 11,000 personas que han recibido ayuda para el alquiler”, dijo Ve’ona Rogers, residente del sur de Los Ángeles que se trabajó para incluir la Medida ULA en la boleta electoral. «Soy una de las 100.000 personas que han recibido apoyo social o legal. Los Ángeles, ese es un regalo muy valioso que nos hemos hecho. No importa si eres inquilino o propietario, profesional o de clase trabajadora; algún día, necesitarás ayuda».

“Un programa de formación pre-aprendizaje en un albergue para personas sin hogar me llevó a un excelente trabajo sindical”, dijo Tania Dolinger, obrera de la construcción en el complejo de viviendas gigantes Enlightenment Plaza. “Elegí este lugar porque cuando sea mayor y recuerde todos los proyectos que he realizado y todo lo que he construido, preferiría decir que trabajé en un lugar donde se ayuda a la gente, donde sus vidas mejoran, y que yo lo hice posible”.

“Enlightenment Plaza Partners se complace en construir muchas de las primeras viviendas nuevas y construidas con el apoyo de la Medida ULA”, afirmó Dalila Sotelo, socia y directora de operaciones internas de Flexible PSH Solutions, Inc. “Nuestro objetivo es garantizar la estabilidad y la dignidad a largo plazo de las personas en situación de calle crónica que necesitan vivienda de apoyo permanente, y la Medida ULA es un financiamiento crucial que aprovecha la financiación convencional con fondos públicos, lo que permite que el desarrollo de viviendas sea replicable y rentable para el beneficio directo de las personas a las que servimos”.

Cortesia: Unidos a House LA

