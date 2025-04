Quedan dos semanas para presentar un formulario de Derecho de Entrada al condado de Los Ángeles

Para que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) retire los escombros, los propietarios afectados por los incendios forestales en Los Ángeles deben presentar un formulario de Derecho de Entrada (ROE, por sus siglas en inglés) al condado de Los Ángeles. El plazo para presentar el formulario ROE se ampliará hasta el 15 de abril de 2025.

Por lo general, la autoridad de FEMA se limita al retiro de escombros en áreas públicas, pero en respuesta a los incendios forestales en Los Ángeles, la autoridad de FEMA se ha extendido para incluir residencias unifamiliares y unidades multifamiliares ocupadas por sus propietarios.

No hay ningún costo para que USACE retire los escombros. Sin embargo, FEMA no puede duplicar otras formas de financiamiento específicas para la recolección de escombros. Si una propiedad tiene seguro para el recogido de escombros, cualquier cantidad residual que no sea utilizada por el dueño de la propiedad debe proporcionarse a través del condado para compensar el costo del recogido de escombros.

Si un propietario elige no participar en el programa de recolección de escombros de USACE, se hace responsable de todos los permisos, inspecciones y otros requisitos y costos asociados con la recolección de escombros.

Todos los propietarios deben enviar un formulario ROE antes del 15 de abril de 2025, ya sea optando por participar en el programa o escogiendo no participar.

Presente al condado de Los Ángeles un formulario de Derecho de Entrada:

Complete y envíe el formulario de inscripción en línea

Descargue y complete un formulario

Recoja un formulario en un Centro de Recuperación por Desastre.

