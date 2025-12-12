Sube a ocho los muertos en choques entre cárteles en la frontera entre Guatemala y México

Día a Día News

Guatemala/México–Las autoridades guatemaltecas confirmaron este que ascendió a ocho el número de víctimas mortales por los enfrentamientos ocurridos a inicios de semana entre grupos vinculados al narcotráfico en municipios cercanos a la frontera con México.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), siete de los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Huehuetenango y uno a la de San Marcos. Todas las víctimas presentaban heridas de arma de fuego. Hasta el momento, sólo dos de los fallecidos —hombres de 46 y 52 años— han sido identificados.

Los combates estallaron el lunes cuando integrantes del cártel de Sinaloa ingresaron a varios municipios de Huehuetenango y a uno de San Marcos, presuntamente para atacar al grupo Chiapas-Guatemala, una facción disidente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En los enfrentamientos también resultó herido un soldado.

Ante la escalada de violencia, los gobiernos de México y Guatemala iniciaron maniobras conjuntas para reforzar la seguridad en la zona limítrofe. El ministro de Defensa mexicano, Ricardo Trevilla, explicó que las autoridades de ambos países mantienen reuniones periódicas para intercambiar información y evaluar la situación fronteriza, donde es frecuente la presencia de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, armas y personas.

La región fronteriza entre ambos países ha sido escenario recurrente de enfrentamientos entre bandas del narcotráfico. En junio de este año, un grupo armado mexicano cruzó hacia territorio guatemalteco mientras huía de las fuerzas de seguridad de México, que perdieron a cinco agentes durante la persecución.

Las autoridades continúan investigando la identidad del resto de las víctimas y el alcance de las operaciones de los cárteles en la zona, considerada un corredor estratégico para el tráfico de drogas y contrabando hacia el norte del continente.

