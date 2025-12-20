El Salvador inicia obras de su primer cable submarino de internet

Día a Día News

ElSalvador–El Salvador dio inicio a los trabajos de instalación de su primer cable submarino de internet, una infraestructura estratégica que conectará directamente al país con Panamá y que marcará un salto en la capacidad, estabilidad y velocidad de la conectividad nacional.

El anuncio fue confirmado por Carmine Sorrentino, director comercial de Liberty Networks, durante una entrevista donde explicó que el proyecto ya se encuentra en su fase inicial de estudios técnicos y exploración marina, conocida como discovery.

Actualmente, El Salvador es el único país de Centroamérica sin conexión directa al internet internacional por cable submarino. Todo su tráfico de datos depende de enlaces terrestres que atraviesan Guatemala y Honduras, lo que históricamente ha limitado la velocidad y estabilidad del servicio.

Con este proyecto, el país contará por primera vez con una salida directa hacia el internet global a través del mar, enlazándose con Panamá, punto clave de conectividad en la región donde convergen varios sistemas de fibra óptica submarina que conectan América Latina con Estados Unidos y otros destinos.

Características técnicas y beneficios

El nuevo cable tendrá una capacidad estimada de 80 terabits por segundo, lo que permitirá ampliar significativamente el ancho de banda, reducir la latencia y mejorar la resiliencia de las redes en todo el territorio nacional.

Sin embargo, Sorrentino advirtió que el aprovechamiento total de esta capacidad dependerá de la modernización de la infraestructura terrestre que distribuye la conexión hacia hogares, empresas y centros de datos.

La instalación se realizará mediante un barco especializado que desplegará el cable de fibra óptica desde la costa salvadoreña hasta Panamá, depositándolo en el fondo marino.

En ambos países se construirán estaciones de amarre (landing stations), que servirán como puntos de enlace entre el sistema submarino y las redes terrestres.

Además, se desarrollarán obras complementarias conocidas como land route y bore pipe, que permitirán conectar la infraestructura submarina con la red nacional de telecomunicaciones.

El sistema contará con tecnología de última generación y una vida útil inicial de 25 años, con posibilidad de ampliaciones futuras según la demanda de tráfico de datos.

La entrada en operación está prevista para el segundo semestre de 2028, y forma parte de un plan integral para fortalecer la infraestructura digital del país.

En febrero de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó $85.4 millones, provenientes de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), para financiar los estudios y el diseño del proyecto.

Con la ejecución de esta obra, El Salvador busca consolidarse como un punto estratégico de conectividad en la región y dar un paso decisivo hacia la modernización de su ecosistema digital.

Compartir esta nota