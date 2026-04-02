Guatemaltecos encabezan turismo hacia El Salvador en vacaciones

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ElSalvador–El flujo de visitantes internacionales hacia El Salvador continúa en aumento, con ciudadanos de Guatemala como el principal grupo de turistas durante los períodos vacacionales, según datos oficiales del Ministerio de Turismo.

De acuerdo con la titular de la institución, Morena Valdez, los viajeros guatemaltecos representan poco más de la mitad de las llegadas internacionales, con una participación cercana al 54 %. Detrás se ubican los visitantes provenientes de Estados Unidos y Honduras, seguidos por otras nacionalidades.

Las estadísticas reflejan una tendencia al alza en el turismo, durante 2025, el país registró más de 4.1 millones de visitantes extranjeros, superando los 3.9 millones contabilizados en 2024. Este comportamiento confirma una expansión progresiva del sector en los últimos años.

En el contexto reciente, solo durante un fin de semana de la temporada vacacional ingresaron alrededor de 48,000 turistas internacionales, cifra superior a los 33,000 reportados en el mismo período del año anterior.

Playas de La Libertad, principal atractivo

Las playas del departamento de La Libertad se mantienen como el destino más visitado, concentrando aproximadamente el 80 % de las llegadas. Esta zona continúa siendo el principal punto de interés tanto para turistas extranjeros como nacionales, especialmente durante vacaciones.

Proyecciones para Semana Santa 2026

Las autoridades prevén que más de 145,000 turistas internacionales ingresen al país durante la Semana Santa de 2026, lo que representaría un incremento respecto a los 139,000 visitantes registrados en el mismo período de 2025.

Según las estimaciones, la distribución de visitantes se mantendría liderada por Guatemala, seguida por Estados Unidos y Honduras, mientras que el resto correspondería a otros países.

El Gobierno señala que el turismo se consolida como uno de los sectores clave para la economía nacional, con una contribución cercana al 10 % del producto interno bruto (PIB). Además, proyecta que durante este período vacacional podrían alcanzarse cifras superiores en ingresos y llegada de visitantes.

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