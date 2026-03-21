Centroamérica avanza en la cooperación regional para el manejo integral del fuego

23 September 2022, Mafinga, Tanzania - A forest area being burned by a human made fire is seen near Mafinga, Tanzania on September 23, 2022.

La consolidación de un espacio regional de diálogo y cooperación sobre manejo integral del fuego en Centroamérica fue uno de los principales resultados del evento temático dedicado a esta materia, realizado en el marco del VIII Foro Consultivo de la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR), que reunió a autoridades, especialistas técnicos, organismos de cooperación y actores territoriales de la región.

Facilitado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC), el encuentro permitió intercambiar experiencias y reflexiones sobre el Manejo Integral del Fuego (MIF) como componente clave de la gestión del riesgo de desastres. Un tema particularmente importante en el marco del Día Internacional de los Bosques, dado el incremento de los incendios forestales.

Los participantes analizaron avances, desafíos y oportunidades para fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias, así como mejorar la coordinación intersectorial frente al creciente desafío que representan los incendios forestales.

Al respecto, la Oficial de Agricultura de la FAO en Mesoamérica, Clelia Puzzo, explicó que las proyecciones indican que, hacia finales de siglo, los incendios forestales extremos serán hasta un 50 % más frecuentes, con consecuencias devastadoras para las comunidades, los ecosistemas, los medios de vida y las economías nacionales.

“Frente a este escenario, el manejo integral del fuego propone una gestión innovadora que va más allá de la respuesta a emergencias, estructurada en cinco componentes clave: revisión y análisis, reducción del riesgo, preparación, respuesta y recuperación. Esta estrategia reconoce el fuego como un fenómeno complejo y propone soluciones sostenibles que integran dimensiones ecológicas, productivas, sociales e institucionales”, dijo.

Experiencias y avances regionales en el MIF

La octava edición del Foro Consultivo se realizó en la ciudad de Panamá, del 17 al 19 de marzo, reuniendo a los principales actores regionales vinculados a la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en Centroamérica y República Dominicana. En este contexto se realizó el evento temático sobre manejo integral del fuego.

En esta ocasión, Daniel Segura, Oficial Forestal para Manejo Integral del Fuego de la FAO, ofreció una visión general del enfoque MIF, destacando sus principios y el enfoque multisectorial que lo sustenta. También se expuso los avances del Global Fire Management Hub y los esfuerzos liderados por la FAO para impulsar este enfoque en la región mediante asistencia técnica, iniciativas especializadas y el fortalecimiento de capacidades. Asimismo, presentó la creciente articulación de los países de Centroamérica y República Dominicana con plataformas globales y regionales, como el Grupo de Expertos en Fuegos Forestales de Latinoamérica y el Caribe (GEFF-LAC).

Por su parte, Andrés Echeverría, Especialista Regional en Manejo Integral del Fuego del CEPREDENAC, presentó la Estrategia Regional para el Manejo de los Incendios Forestales (2025-2030), que orienta la articulación de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). La estrategia promueve un enfoque integral para enfrentar los desafíos climáticos, fortalecer la prevención y mejorar la respuesta regional en materia de manejo integral del fuego.

Durante el evento también se presentó el proyecto “Fortalecimiento de Capacidades para el Manejo Integral del Fuego en el Corredor Seco Centroamericano”, financiado por la Unión Europea e implementado por la FAO, en estrecha colaboración con CEPREDENAC, los sistemas de protección civil y las instituciones forestales de Guatemala, Honduras y El Salvador. La iniciativa se ejecuta a nivel comunitario, nacional y regional, fortaleciendo las capacidades técnicas y la articulación entre los actores responsables de la gestión y gobernanza del fuego. Su objetivo es mejorar la resiliencia de las comunidades rurales expuestas a incendios forestales, incluyendo acciones de prevención, preparación y respuesta en toda la región.

Para finalizar, el conversatorio “Del riesgo a la resiliencia: Experiencias desde el terreno” permitió intercambiar iniciativas en marcha, integrar enfoques, identificar aprendizajes y visibilizar buenas prácticas replicables en los países de la región, fortaleciendo la colaboración regional.

La incorporación del manejo integral del fuego como espacio temático dentro del Foro Consultivo de la PCGIR representa un paso estratégico para posicionar este enfoque como una herramienta clave para fortalecer la cooperación regional, armonizar políticas y consolidar una respuesta estructural y sostenible frente a los incendios forestales.

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