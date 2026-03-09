Diputados a favor de préstamo de $135 millones para obras viales en el Área Metropolitana de San Salvador

Día a Día News

ElSalvador–La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para ratificar un contrato de préstamo por $135 millones suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), recursos que serán destinados al Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana (PIVMU) – Fase I.

Según la propuesta presentada, el financiamiento permitirá ejecutar diferentes proyectos orientados a mejorar la movilidad en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), con intervenciones en puntos considerados estratégicos por el alto flujo vehicular.

Entre las obras previstas se encuentra la ampliación de una vía en Nuevo Cuscatlán en un tramo aproximado de 2.5 kilómetros. El proyecto contempla la habilitación de más carriles de circulación, un arriate central, ciclovía, así como trabajos complementarios de iluminación, señalización vial y adecuaciones paisajísticas.

También se plantea intervenir el paso a desnivel del sector conocido como Árbol de la Paz, en el bulevar Los Próceres, donde se ampliará la infraestructura existente y se realizarán mejoras en iluminación y señalización para optimizar la circulación vehicular.

Otra de las intervenciones previstas corresponde al paso a desnivel “Hermano Bienvenido a Casa”, donde se contempla la modernización del sistema de iluminación y la construcción de un paso inferior en la intersección con la autopista hacia el aeropuerto, con una longitud aproximada de 160 metros.

El proyecto incluye además obras hidráulicas en el bulevar Los Próceres y la 49 avenida Sur, donde se construirá un nuevo colector de aguas lluvias con el objetivo de ampliar la capacidad de drenaje en la zona.

Adicionalmente, se contempla la construcción de nuevos pasos a desnivel en distintos puntos. Uno de ellos se proyecta en la intersección de la calle antigua a Huizúcar con la avenida Las Amapolas, con un puente de aproximadamente 284 metros en sentido sur a norte. Otra obra similar se prevé en el bulevar Constitución y la calle Zacamil, además de intervenciones en sectores cercanos como La Gloria.

El contrato de préstamo fue suscrito el 27 de febrero de 2026 y, de acuerdo con las autoridades, su ratificación responde a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución de la República.

Durante el análisis del proyecto en la comisión legislativa, el director de Inversión y Crédito Público, Marlón Herrera, explicó que las obras buscan contribuir a mejorar la conectividad vial en la capital y reducir los tiempos de traslado en zonas con alta concentración de tráfico.

Por su parte, el diputado William Soriano señaló que estas iniciativas forman parte de un conjunto de proyectos de movilidad impulsados por el Gobierno, entre ellos el sistema de Metrocable de San Salvador, que busca fortalecer la conectividad en distintos sectores del área metropolitana.

Compartir esta nota