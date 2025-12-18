EE. UU. exige a Honduras iniciar el recuento de votos ante crisis electoral

Día a Día News

Honduras/EEUU–Estados Unidos pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras que inicie de inmediato el proceso especial de escrutinio para definir los resultados oficiales de las elecciones presidenciales celebradas hace más de dos semanas, en medio de una creciente crisis política.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado señaló que el CNE debe proceder sin más retrasos con el recuento de votos para resolver las denuncias de fraude. “Cualquier intento de alterar el orden público o entorpecer la labor del CNE tendrá consecuencias. La voz de 3.4 millones de hondureños debe ser respetada y escuchada”, indicó en un comunicado.

El CNE ha denunciado que las protestas en varias zonas del país han impedido avanzar con el recuento y reiteró la necesidad de revisar “voto por voto” las actas señaladas como irregulares para garantizar la transparencia del proceso.

Según los últimos datos, Nasry Asfura, del Partido Nacional, lidera con el 40.52 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39.20 %. El escrutinio avanza en un 99.4 %, aunque aún no se ha declarado un ganador oficial.

La incertidumbre electoral mantiene las tensiones en las calles y ha provocado preocupación internacional por la estabilidad democrática en Honduras.

