Cocine y use velas con precaución en el día de San Valentín

Para mantener viva la llama de la chimenea de forma segura este Día de San Valentín, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios® (NFPA®) recomienda extremar las precauciones al cocinar y usar velas para celebrar la festividad. Según la NFPA, cocinar es la principal causa de incendios y lesiones en hogares en EE. UU. Casi la mitad (49 %) de todos los incendios domésticos reportados en EE. UU. involucran equipos de cocina, mientras que un promedio de casi 6000 incendios domésticos relacionados con velas se reportan a los departamentos de bomberos de EE. UU. cada año.

“El Día de San Valentín en casa suele incluir una comida especial y velas”, dijo Lorraine Carli, vicepresidenta de Difusión y Defensa de la NFPA. “Estar atento a lo que se está cocinando y usar las velas con cuidado puede ayudar a evitar que una celebración se convierta en una emergencia”.

Más de una cuarta parte (29 por ciento) de los incendios en los hogares al cocinar y la mitad de las muertes asociadas son el resultado de cocinar sin supervisión.

Tenga en cuenta estos sencillos consejos de seguridad al cocinar este Día de San Valentín:

Permanezca en la cocina mientras hierve, fríe, asa o gratina alimentos. Siempre apague la estufa al salir de la habitación, incluso por un rato.

Al cocinar a fuego lento, hornear o asar alimentos, revíselo periódicamente y configure un temporizador para recordarle que está cocinando.

Cualquier cosa que pueda incendiarse (utensilios de madera, guantes de cocina, toallas) debe mantenerse lejos de la estufa.

Mantenga siempre una tapa cerca al cocinar. Si se produce un pequeño incendio por grasa, tape la olla y apague el fuego.

En caso de incendio en el horno, apague el fuego y mantenga la puerta cerrada.

Cree una “zona libre de niños y mascotas” de al menos tres pies (un metro) alrededor de la estufa y las áreas donde se transportan o preparan alimentos o bebidas calientes.

Las velas también son una de las principales causas de incendios domésticos y deben usarse con supervisión y precaución. Según datos de la NFPA , más de la mitad de los incendios provocados por velas se originaron cuando un objeto inflamable (muebles, cortinas, adornos del hogar, ropa) estaba demasiado cerca de una llama abierta. En el 21 % de los incendios domésticos provocados por velas, la vela se dejó desatendida, se desechó o se usó indebidamente. Más de un tercio (36 %) de los incendios provocados por velas se originaron en el dormitorio.

Una alternativa más segura a las velas son las velas sin llama que funcionan con baterías, que ofrecen un aspecto y una sensación similares a las velas reales y al mismo tiempo eliminan el riesgo de incendio.

Si planea utilizar velas reales, la NFPA recomienda lo siguiente:

Mantenga las velas al menos a un pie (30 centímetros) de distancia de cualquier material inflamable.

Nunca deje una vela encendida sin supervisión.

Apaga todas las velas al salir de la habitación o al irte a dormir.

Evite el uso de velas en dormitorios y otros lugares donde las personas puedan quedarse dormidas.

Coloque los candelabros sobre una superficie firme y despejada.

Utilice candelabros que sean resistentes y que no se vuelquen fácilmente.

No queme una vela completamente; apáguela antes de que se acerque demasiado al soporte o recipiente.

Mantenga el cabello y cualquier prenda suelta lejos de la llama.

Guarde los fósforos y las velas en un lugar alto y fuera del alcance de los niños, preferiblemente en un armario cerrado con llave.

