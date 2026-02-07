Las personas mayores de 65 años disfrutarán de entrada gratuita

T19_0599_1191106_0377

El Safari Park en Escondido da la bienvenida a los visitantes mayores de 65 años con entrada gratuita durante todo el mes de febrero. Para participar, solo tiene que presentar a su llegada una identificación válida con foto.

Los visitantes pueden sumergirse en el vasto paisaje de 720 hectáreas del Safari Park, hogar de más de 3,000 animales que representan más de 300 especies, junto con una colección botánica con más de 1.3 millones de plantas. Esta experiencia única ofrece oportunidades educativas y momentos inolvidables para todas las edades.Con su visita, las personas contribuyen a la misión de la San Diego Zoo Wildlife Alliance de proteger la vida silvestre y promover un mundo donde la vida prospere.

Este año, el Safari Park presenta su nuevo Mapa de Movilidad Gratuita para Personas Mayores, cuidadosamente diseñado para mejorar la accesibilidad y la comodidad de las personas de la tercera edad. La guía destaca senderos accesibles, clasificados por nivel de dificultad, y proporciona información esencial sobre opciones adaptadas a la movilidad, como alquiler de sillas de ruedas y scooters, senderos peatonales accesibles y un servicio de transporte accesible que conecta las zonas

clave del parque. Además, la nueva zona de Excursiones Safari ha sido cuidadosamente diseñada para cumplir con la ADA y ser accesible, garantizando una experiencia inclusiva para todos los visitantes.

