COEXPORT presenta plataforma diseñada para conectar a El Salvador y el mundo

La Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) presentó el informe de labores en su Asamblea General que reunió a más de un centenar de socios. Destaca la nueva imagen de COEXPORT que responde a la evolución de la organización y a su visión de futuro, orientada a consolidar su rol

como un facilitador y aliado estratégico para las empresas exportadoras, apostando por la innovación, la competitividad y una mayor proyección internacional.

Se presentó COEXPORT Trade que se posiciona como una plataforma integral diseñada para fomentar el

networking empresarial y facilitar la vinculación directa entre exportadores, proveedores y oferentes de servicios.

Esta herramienta cuenta con un sitio web propio, totalmente responsivo y accesible desde cualquier dispositivo que permite generar conexiones de negocio de forma ágil, promover productos y servicios directamente con potenciales clientes y mantener información actualizada en tiempo real. A esto se suma el LIBRO DE LA EXCELENCIA EXPORTADORA, una publicación impresa y a manera de ebook que destaca las empresas exportadoras de gran trayectoria en el país. Será un referente importante del dinamismo empresarial salvadoreño en materia de comercio exterior. Y para generar leads de negocios se dio a conocer las alianzas que se han estado formalizando con organizaciones internacionales, como son el TRADE POINT de UNCTAD y el Consejo de Comercio Canadá-USA- México, CUSMEX. Todo ello como un complemento necesario para las actividades que se hacen de participación en ferias internacionales, misiones comerciales y ruedas de negocios que se en ejecutan periódicamente en COEXPORT.

Como parte de su enfoque estratégico, también se compartieron iniciativas orientadas al fortalecimiento del ecosistema exportador. Entre ellas destaca, su dinámico programa de formación en todas las aristas del quehacer exportador; el acompañamiento a empresas en su proceso de certificación como Operador Confiable, un programa integral de formación enfocado en el desarrollo de capacidades clave para la competitividad; 20,000 licencias otorgadas a colaboradores de empresas y al sector estudiantil con el objetivo de fortalecer habilidades lingüísticas y los diplomados en requerimientos técnicos para exportar a USA alimentos y farmacéuticos así como el novedoso Programa de Formación para 200 mujeres en terminal trucks.

Se ha formulado una iniciativa para la formación de conductores mujeres y hombres para manejo de carga pesada, reconociendo la importancia de fortalecer el talento humano en áreas críticas para la logística y el comercio exterior.

La Presidenta de COEXPORT, Silvia Cuéllar, destacó que estos esfuerzos reflejan la evolución de la gremial hacia un modelo más dinámico. “Estamos dando pasos firmes hacia una mayor conexión de nuestras empresas con el mundo, incorporando herramientas innovadoras y fortaleciendo capacidades que permitan aprovechar las oportunidades de negocio”. Afirmó que por ello mismo se integra la IA como elemento primordial en otras iniciativas, así como los temas de criptomonedas, financiación, tokenización y otros temas que evolucionan la manera de hacer negocios en el entorno internacional.

Con estas acciones, COEXPORT consolida una nueva etapa enfocada en la articulación de soluciones concretas para el sector exportador, promoviendo la innovación y la conexión efectiva de El Salvador con los mercados internacionales.

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