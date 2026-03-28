Altos mandos de la FAES visitan portaaviones de EE. UU. durante ejercicio naval en el Pacífico

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ElSalvador–Altos mandos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), encabezados por el ministro de Defensa, René Merino Monroy, realizaron una visita al portaaviones USS Nimitz (CVN-68) en el océano Pacífico, como parte del despliegue militar denominado Southern Seas 2026.

De acuerdo con información de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, la actividad forma parte de una serie de visitas programadas para delegaciones de países de la región, con el objetivo de observar de cerca las operaciones de un portaaviones en alta mar.

Durante la visita, los funcionarios salvadoreños presenciaron maniobras aéreas, incluyendo despegues y aterrizajes de aeronaves a bordo, y sostuvieron reuniones con autoridades de la Marina estadounidense para abordar temas relacionados con el ejercicio y la cooperación bilateral.

El despliegue es liderado por el Comando de las Fuerzas Navales del Sur de EE. UU./4ª Flota, y contempla la participación del Grupo de Ataque del portaaviones Nimitz, integrado por el buque insignia, su ala aérea embarcada, un escuadrón de destructores y el destructor de misiles guiados USS Gridley (DDG-101).

Según lo informado, este grupo naval tiene previsto realizar ejercicios y operaciones conjuntas con fuerzas marítimas de países socios, mientras recorre aguas cercanas a Sudamérica.

La delegación salvadoreña también se reunió con el contralmirante Cassidy Norman y el capitán Joseph Furco, quienes brindaron detalles sobre las operaciones en curso.

El ejercicio Southern Seas alcanza en 2026 su undécima edición desde su inicio en 2007, consolidándose como una de las principales actividades de cooperación naval en la región.

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