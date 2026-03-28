SISTEMA FEDECRÉDITO entrega por séptimo año consecutivo donativo a cruz roja salvadoreñas

Desde hace siete años, el SISTEMA FEDECRÉDITO ha acompañado de manera constante la labor de la Cruz Roja Salvadoreña, reafirmando su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial y con el bienestar de la población. Este apoyo sostenido se ha materializado nuevamente con un significativo donativo destinado a fortalecer el trabajo de socorristas y guardavidas durante los «Planes de Contingencia 2026».

La entrega incluye botiquines, hieleras, canopis y diversos insumos médicos que resultarán esenciales para la atención prehospitalaria en temporadas de alta movilidad como Semana Santa, Plan Verano y Plan Belén. En estos periodos, la Cruz Roja despliega unoperativo nacional con más de 1,500 voluntarios y alrededor de 60 puntos de atención, terrestres y acuáticos, para proteger la vida y seguridad de miles de salvadoreños.

«Nos sentimos satisfechos de acompañar a la Cruz Roja Salvadoreña a lo largo de estos siete años, porque sabemos que su entrega y dedicación salvan vidas y brindan tranquilidad a las familias. Este donativo es una muestra de nuestro compromiso de estar al lado de los salvadoreños en los momentos más importantes», expresó la Licda. Claudia Abrego, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.

Con esta acción, el SISTEMA FEDECRÉDITO reafirma su compromiso para apoyar a instituciones que trabajan por la vida, la seguridad y el bienestar de los salvadoreños.

Compartir esta nota