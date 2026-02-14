Comienza la construcción del metrocable de San Salvador: el nuevo eje de movilidad urbana

Día a Día News

ElSalvador–Las obras del primer metrocable del Área Metropolitana de San Salvador ya comenzaron. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) confirmó el inicio de las excavaciones en el parque Cuscatlán, lo que marca el arranque oficial del sistema de transporte por cable que conectará Zacamil, en Mejicanos, con el Centro Histórico capitalino.

El proyecto, adjudicado a la empresa francesa Poma, busca mejorar la movilidad de unos 200,000 habitantes del norte de San Salvador, reduciendo los tiempos de traslado y ampliando las opciones de transporte público.

Según el ministro Romeo Rodríguez, la primera fase incluye la construcción de bases y cimientos para las estaciones y torres de soporte. Las obras en la zona de Zacamil iniciarán el 16 de febrero, avanzando en distintos puntos del recorrido de 3.55 kilómetros que conectará con la Universidad de El Salvador, el Centro de Gobierno y la calle Rubén Darío.

El sistema contará con 22 torres sostenidas por pilotes profundos y 153 cabinas modernas con capacidad para 12 pasajeros cada una. Las cabinas alcanzarán una velocidad promedio de 21.6 kilómetros por hora, lo que permitirá cubrir el trayecto completo en menos de 15 minutos.

Con una capacidad total de 7,000 pasajeros por hora (3,500 por sentido), el metrocable se posiciona como una alternativa masiva que reducirá la congestión vehicular y los tiempos de traslado, que actualmente superan una hora en vehículo o transporte público.

El sistema operará 18 horas al día, desde las 3:00 a.m., y contará con estaciones integradas a paradas de buses, accesos peatonales y espacios comerciales. Además, el proyecto forma parte de un plan integral de cuatro metrocables que el MOPT prevé desarrollar en el Área Metropolitana, con la posibilidad de integrarlos en el futuro a un metro o tranvía.

La inversión asciende a 155 millones de dólares, con un plazo de ejecución de 18 meses. Aunque la tarifa aún no se ha definido, las autoridades aseguraron que será accesible para los usuarios.

El metrocable de San Salvador representa el primer paso hacia una red moderna de transporte aéreo urbano, pensada para transformar la movilidad en la capital salvadoreña.

