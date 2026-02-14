Experiencias que invitan a «Decir que sí»

Este mes de febrero, Plaza Merliot propone algo más que una agenda de actividades: invita a los salvadoreños a decir que sí. Sí a salir, sí a compartir, sí a la música, sí a moverse y sí a vivir experiencias que rompen la rutina.

Bajo el concepto “Di que sí con Plaza Merliot”, la plaza se transforma durante todo el mes en un espacio vivo, donde cada visita puede convertirse en un momento memorable y cada actividad en una historia que vale la pena contar.

Como parte de esta experiencia, el 13 de febrero, Plaza Merliot activará diferentes puntos dentro de la plaza donde los visitantes podrán participar en una dinámica especial. Al realizar compras por $20 o más, podrán canjear premios como botellas de vino o chocolates gigantes, convirtiendo una salida cotidiana en una experiencia inesperada.

San Valentín se vive en vivo

El 14 de febrero, la plaza se llenará de música y emociones con presentaciones en vivo que celebran el amor en todas sus formas. Durante la jornada, imitadores de grandes voces como José José, Luis Miguel y Gilberto Santa Rosa sorprenderán a los visitantes con intervenciones musicales, creando momentos espontáneos y cercanos.

Pero eso no es todo, la experiencia continúa el 21 de febrero con clases de baile abiertas al público, pensadas como un espacio de encuentro, energía y expresión colectiva. Una invitación a moverse, compartir y decir que sí, sin importar la edad o la experiencia previa.

“Di que sí todo el mes”

Durante todo el mes, Plaza Merliot contará con espacios diseñados para capturar recuerdos, compartir historias y conectar con los demás, reforzando una propuesta que va más allá de lo comercial y apuesta por la experiencia y la cercanía.

“En Plaza Merliot creemos que febrero no se trata solo de fechas especiales, sino de crear experiencias que conecten con las personas. Queremos que cada visita sea una oportunidad para decir que sí y disfrutar el momento”, señaló Katya Duque, Líder de Marca de Plaza Merliot.

Con esta agenda, Plaza Merliot reafirma su compromiso de ser un punto de encuentro donde la ciudad se vive, se mueve y se comparte.

Compartir esta nota