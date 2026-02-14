Turista estadounidense fallece en Los Chorros de la Calera, Juayúa

Día a Día News

ElSalvador–Un turista estadounidense identificado como Brian Laerence Sneed, de 37 años, murió la tarde del viernes 13 de febrero en el sitio conocido como Los Chorros de la Calera, en el distrito de Juayúa, departamento de Sonsonate.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Salvadoreña, Sneed fue reportado como desaparecido alrededor de la 1:00 p. m. por las personas que lo acompañaban durante su visita. Ante el aviso, socorristas y personal del Sistema Nacional de Emergencias desplegaron un operativo de búsqueda en la zona.

Horas después, el cuerpo del extranjero fue localizado sin vida. Las autoridades no detallaron la causa exacta del fallecimiento ni brindaron más información sobre el caso.

Equipos de socorro recordaron que Los Chorros de la Calera es un sitio de difícil acceso y con condiciones peligrosas. Años atrás, el lugar era uno de los principales atractivos turísticos de la Ruta de las Flores, pero actualmente su entrada está restringida por ser propiedad privada. No obstante, visitantes continúan ingresando por su cuenta, a pesar del riesgo.

