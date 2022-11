Escucha este artículo Escucha este artículo

Para definir a una mujer como Adriana Gallardo, podrían utilizarse varios calificativos como triunfadora, inspiradora, valiente, decidida y, sobre todo, chingona, que en el lenguaje coloquial mexicano significa ser extremadamente bueno en algo.



Esto último lo deja claro el éxito rotundo de su libro “Cómo ser una mujer chingona ¡y no morirse del miedo!”, texto que alcanzó el primer puesto entre lo más vendido de Amazon, a pocas horas de haberse lanzado. Gallardo continúa sumando nuevas historias que enriquecen su obra en favor de las mujeres y la sociedad latina, en general.



La también columnista de los más importantes diarios hispanos de Estados Unidos presentó oficialmente su libro en The Los Angeles Public Library, en compañía del Dr. César Lozano.



Si bien nadie tiene una receta para el éxito, sí existen ciertos pasos que deben seguirse para tener la certeza de ir por el buen camino. El libro da la posibilidad al lector de reflexionar sobre lo que hace y cómo lo hace. Además, Gallardo comparte su decálogo de la mujer chingona, con el que invita a las féminas a comprometerse con ellas mismas y vencer el miedo al éxito.



El impacto positivo que ha logrado la fundadora del emporio Adriana’s Insurance ha sido reconocido por influyentes personalidades, como la conferencista regiomontana Regina Carrot, la periodista colombiana Tanya Charry y las intérpretes de música regional mexicana Beatriz Solís y Erika Rojo. Una amplia lista de influencers sigue al pie de la letra los consejos profesionales de Adriana Gallardo.



“Escribí este libro para ayudar a las mujeres a descubrir sus fortalezas, empoderarse y dejar el miedo a un lado, tal y como he hecho desde que llegué a este país, hace treinta años, siendo una indocumentada, sin saber inglés, iniciando como vendedora de hamburguesas hasta convertirme en la mujer, madre y empresaria del mundo de los seguros”, afirma Gallardo cuando se le pregunta sobre el porqué de su libro.



MÁS SOBRE ADRIANA GALLARDO



● Fundó “Chingona Circle”, un grupo que empodera a la mujer con herramientas que le faciliten la labor de desarrollarse, sentirse plenas y así encontrar lo mejor de ellas.

● Es autora bestseller, conferencista internacional. Inspira a las personas a enfrentar el miedo y a lograr lo que se proponen.

● Es una figura destacada y muy solicitada por las cadenas Univisión, Telemundo y Azteca América, así como “Forbes”, “Vogue”, entre muchos otros medios. Es columnista de diarios nacionales e internacionales como “La Opinión”, “El Diario de NY” y “El Nuevo Herald”.

