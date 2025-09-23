José Iglesias “Candelita” estrena “Nadie Sabe Na”

El versátil infielder de los San Diego Padres, José Iglesias, conocido en su faceta musical como “Candelita”, presentó su nuevo sencillo “Nadie Sabe Na”, una declaración artística y reflejo de su vida actual como deportista de alto rendimiento y músico con propósito.

“Nadie Sabe Na” es un auténtico himno de fe, fuerza, confianza y determinación. Bajo su letra inspiradora —“lo que va a pasar, ya está escrito”—, invita a vivir el presente con valentía, sin miedo al futuro, y dejando atrás las opiniones externas. La canción fusiona estilos modernos con una letra bilingüe (español e inglés), motivando a confiar en uno mismo, en Dios y en el proceso personal, especialmente cuando la vida se presenta desafiante.

“‘Nadie Sabe Na’ es esa chispa que todos necesitamos: un recordatorio de que la vida es corta, sólo un ratico, y merece ser vivida con alegría, fe y propósito”, compartió Candelita, reafirmando el mensaje universal que impulsa la canción.

Éxitos previos y su irrupción en el mundo musical

Candelita ya demostró su alcance internacional en 2024 con su sencillo debut “OMG”, que escaló directamente al No. 1 del Billboard Latin Digital Song Sales (20 de julio de 2024). Compuesta por él en 2023 y adoptada como himno de los New York Mets, fue estrenada en vivo en el Citi Field tras una victoria (28 de junio de 2024). Este lanzamiento no solo marcó su entrada triunfal en los charts, sino también su capacidad para transmitir energía positiva y resiliencia.

Luego amplió su impacto con colaboraciones exitosas en la música latina:

“Gustazo” (junto a Gente de Zona), que fusionó su estilo con ritmos urbanos.

“Roto” (junto a La Adictiva), que integró ritmos del regional mexicano con su propuesta auténtica.

