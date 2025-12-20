Condenan a 10 años de prisión a hombre que apuñaló a su expareja en la UES

Día a Día News

ElSalvador–El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador impuso una condena de 10 años de cárcel a Luis Carlos Olmedo Escobar, tras ser hallado culpable del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de su expareja, una estudiante de la Universidad de El Salvador (UES).

Según la Fiscalía General de la República (FGR), el ataque ocurrió el 30 de octubre de 2024 dentro de las instalaciones universitarias, luego de que la víctima decidiera poner fin a la relación sentimental debido a los constantes episodios de violencia psicológica que sufría.

De acuerdo con las investigaciones, Olmedo Escobar interceptó a la joven en uno de los accesos de la UES, la apartó del grupo con el que se encontraba y, tras una discusión, la agredió con un arma blanca, provocándole heridas en el estómago y el pecho.

Tras el ataque, la estudiante fue auxiliada por sus compañeros y trasladada a un hospital, donde fue sometida a una cirugía de emergencia. Durante el incidente, otra estudiante resultó lesionada al intentar intervenir para defender a su compañera.

El agresor huyó del lugar, pero fue identificado gracias a las cámaras del sistema de videovigilancia de la universidad y capturado posteriormente por la Policía Nacional Civil (PNC).

El tribunal no solo impuso la pena de prisión, sino que también ordenó a Olmedo Escobar pagar $1,200 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.

Compartir esta nota