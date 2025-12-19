SISTEMA FEDECRÉDITO entrega premio del 1er sorteo la promoción gana fácil

El SISTEMA FEDECRÉDITO realizó la entrega de premios del 1.er sorteo de la gran promoción GANA FÁCIL, la cual favoreció a 228 ganadores con increíbles premios tales como: 3 pick up Volkswagen SAVEIRO, 20 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00, 30 premios en efectivo de US $250.00, 60 premios en efectivo de US $200.00 y 85 premios en efectivo de US $100.00.

La dinámica para participar fue muy sencilla ya que se asignó a los clientes y socios un número electrónico al realizar las operaciones financieras como: abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, cobro de Remesas Familiares, apertura o renovación de Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO; y además al realizar estas operaciones en FEDE MÓVIL, FEDE BANKING y Fede, el Asistente Virtual, se les asignaron dos números electrónicos para participar y un número electrónico adicional al realizar sus transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.

“Nos llena de emoción realizar esta primera entrega de premios a los afortunados ganadores, premiando su preferencia por los productos y servicios que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECRÉDITO. Invitamos a los salvadoreños a que sigan realizando sus operaciones financieras en el SISTEMA FEDECRÉDITO para que tengan la oportunidad de convertirse en un feliz ganador de los grandes premios que trae la promoción GANA FÁCIL”, comentó la licenciada Claudia Abrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.

El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 850 puntos de atención en todo el país. Para más información visita www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.

