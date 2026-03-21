Condenan a exagente de la PNC “El Samurái” a 720 años de prisión por 18 homicidios y otros delitos

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El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias “El Samurái”, exagente policial vinculado al caso de la agente Carla Ayala, tras declararlo culpable de 18 casos de homicidio agravado (entre consumados y tentados), además de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.

Castillo Arévalo formó parte del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) y permanece prófugo desde diciembre de 2017, cuando fue señalado como el responsable del asesinato de la agente Carla Ayala.

En el mismo proceso, otros tres exagentes fueron condenados: José Onán Castillo Arévalo a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado a 65 años de prisión.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017 en distintos distritos de Usulután y San Miguel. Las pesquisas establecieron que los imputados aprovecharon su condición de agentes de la Policía Nacional Civil y su operatividad en la zona para ejecutar los crímenes, además de vincularse con estructuras de agrupaciones ilícitas.

Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República demostró que los acusados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal.

En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas, mientras que para los demás condenados se ratificaron las órdenes de captura vigentes.

Además, Castillo Arévalo ya había sido condenado en junio de 2024 a 50 años de prisión por el feminicidio agravado de Carla Ayala, fallo emitido por el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Santa Ana.

Ese mismo año, en marzo, también recibió una condena de 60 años de cárcel por dos homicidios agravados cometidos en 2016 en el municipio de San Francisco Javier, en Usulután.

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