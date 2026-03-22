Moderno parque municipal de San Pedro Masahuat

Con la inauguración de un moderno parque municipal en el casco urbano del colonial distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz Oeste, el gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través de la DOM ha impulsado la economía, el comercio y el turismo de esta zona central del país donde residen más de 30 mil personas.

Este es el proyecto número 11 de este tipo que entrega la DOM a nivel nacional. Este parque lleva el nombre del presbítero Rigoberto Rodezno una de las figuras religiosas más importantes en la historia reciente de este lugar por lo que sus restos están sepultados en una parroquia dentro de este recinto, la cual también fue revitalizada.

En un área de más de 1,600 metros cuadrados, las cuadrillas de la DOM incorporaron finos acabados y pisos adoquinados, embellecieron el espacio público con ornamentación y jardinería; rehabilitaron las estructuras del kiosko, la fuente, los servicios sanitarios, el mobiliario urbano y la cancha multiusos con sus graderíos; el área de juegos infantiles, los caminamientos, y la zona para ventas.

La parroquia recobró vida con pintura renovada, mientras que el salón multiusos fue equipado con moderno mobiliario. La plaza, ahora invita a la convivencia y al descanso.

Además, instalaron un sistema de drenaje eficiente, modernizaron la red eléctrica y colocaron luminarias LED en exteriores, incluyendo la iglesia central en todos sus espacios, para destacar su linda arquitectura. El cableado aéreo fue sustituido por subterráneo, eliminando la contaminación visual y ofreciendo una imagen más limpia y ordenada.

Renovaron las calles aledañas con adoquín y mezcla asfáltica complementadas con cunetas y cordón cunetas. Una obra moderna, segura y sostenible que beneficia a más de 30 mil habitantes y visitantes.

Se realizó el desmontaje de postes para la migración de más de mil metros de cableado aéreo a subterráneo, además se construyeron 14 pozos para cableado de electricidad y telecomunicaciones eliminando así la contaminación visual.

Fueron instaladas más de 50 luminarias tipo farol, de piso tipo LED, 4 proyectores tipo LED en la cancha multiusos y otras luminarias en los cuartos eléctricos y bodegas. También se instalaron 43 bancas metálicas, 9 basureros y diferentes tipos de estructuras metálicas.

Las mejoras contemplaron labores de pintura, la instalación de más de 30 metros de tiras luminosas, así como 30 luminarias LED y faroles, fortaleciendo la iluminación y el entorno del lugar.

Además, se elaboró un mural en honor al presbítero Rodezno y al Cristo Negro, patrono de San Pedro Masahuat.

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