Condenan a ocho años de prisión al encargado de morgue de Harvard por vender restos humanos

Día a Día News

EEUU–El encargado de la morgue de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, Cedric Lodge, fue condenado a ocho años de prisión tras admitir haber robado y vendido restos humanos de cuerpos donados para la investigación científica.

El fallo, emitido por un tribunal federal en Estados Unidos, también impone un año de cárcel a su esposa, Denise Lodge, quien participó en el traslado y venta de los restos. Ambos se declararon culpables de los delitos cometidos entre 2018 y 2020, periodo durante el cual sustrajeron órganos, piel, extremidades, rostros e incluso cabezas humanas del depósito anatómico de la prestigiosa universidad.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, los cuerpos afectados formaban parte de un programa de donación destinado a la enseñanza médica y la investigación. Lodge, de 58 años, aprovechó su acceso como encargado de la morgue para retirar fragmentos de cadáveres sin autorización, los cuales luego vendió a través de contactos particulares y por internet.

El FBI señaló que las actividades ilícitas del matrimonio se extendieron desde las instalaciones de Harvard, ubicadas en Boston, hasta su residencia en Goffstown, New Hampshire, así como a otros puntos de Massachusetts y Pensilvania. En mayo de 2023, cuando se conoció el alcance del escándalo, la universidad despidió de inmediato a Lodge y colaboró con las autoridades en las investigaciones.

Wayne A. Jacobs, jefe de la oficina del FBI en Filadelfia, destacó que la sentencia “marca un paso importante en la rendición de cuentas y en la protección de la dignidad de los donantes y sus familias”.

La red ilegal de compraventa de restos humanos que involucraba a Lodge incluía a otras personas procesadas en distintos estados, quienes adquirían las partes robadas para su reventa o para fines personales aún bajo investigación.

Harvard calificó los hechos como “una traición inconcebible” a la confianza de quienes donaron sus cuerpos a la ciencia, y reiteró su compromiso con reforzar los protocolos de control y seguridad en sus instalaciones médicas.

La sentencia pone fin a uno de los casos más perturbadores en la historia reciente de la institución, que durante más de un siglo ha sido referente mundial en la formación médica y la investigación anatómica.

Compartir esta nota