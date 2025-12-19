¿El gato atrapó tu árbol? 

¿Por qué será que en cuanto colocas el árbol de Navidad, tu gato se obsesiona de inmediato? Tiene lógica si pensamos en lo curiosos que son los gatos y en cuánto conservan todavía los instintos de sus antepasados salvajes.

“El árbol de Navidad ofrece el máximo enriquecimiento para los gatos”, dijo Samantha Bell, experta en gatos de Best Friends Animal Society, una organización nacional líder en bienestar animal que trabaja para acabar con el sacrificio de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos y llevar al país al modelo no-kill*. “Es un objeto nuevo y emocionante que apela a sus instintos naturales, y esos instintos les dicen que deben treparlo, esconderse en él, rascarlo, jugar con él y morderlo”.

Antes de que los gatos comenzaran a vivir con humanos, los árboles les servían para vigilar su territorio, esconderse de depredadores y buscar su próxima comida.

“Como los gatos son animales que son tanto depredadores como presas, se sienten atraídos por los árboles porque les brindan una sensación de seguridad, protección y control. Por eso existen los árboles alfombrados diseñados especialmente para gatos”, explicó Bell.

Estas fiestas, para mantener a tu gato seguro, Best Friends Animal Society sugiere los siguientes consejos:

Un árbol navideño para gatos: Generalmente seguro, pero esas agujas crujientes pueden causar malestar estomacal. Barre las que caigan y mantén cubierto el “tazón de agua del árbol.

Pino artificial, menos riesgos: Elige un árbol artificial sin nieve artificial; la nieve falsa no es buena para gatitos curiosos que les gusta morder. Además, elige un tamaño que no lastime a tu mascota si decide escalarlo.

Gatos trepadores sin accidentes: Usa una base resistente o ancla el árbol con hilo de pescar para evitar que tu “alumno experto en escaladas” lo derribe.Decoración amigable: Opta por adornos irrompibles, esconde los cables y evita el espumillón y cintas que puedan ser bocadillos muy tentadores.

Los pequeños supervisores de Santa: Añade perchas altas o un árbol para gatos para que tu felino pueda supervisar el caos navideño, y redirígelo con elogios cuando vuelva a su propio árbol.

“La mejor manera de mantener a tu gato seguro y feliz durante las fiestas es ofrecerle otras actividades tan divertidas que ni piense en el árbol de Navidad”, dijo Bell. “Intenta darle a tu gato su propio árbol de Navidad. Yo lo hago cada año y realmente funciona”.

Aquí está la explicación científica: un animal no dejará de realizar comportamientos instintivos naturales a menos que le ofrezcas otra forma de satisfacer ese instinto. Compra un árbol económico y colócalo en la misma habitación que tu árbol de Navidad. Decóralo con juguetes para gatos y atrae al tuyo con cosas que le encanten, como varitas con juguetes y sus premios favoritos. Luego, recompénsalo cuando juegue con él.

“Si haces que su árbol sea mucho más divertido que el tuyo, es más probable que deje el tuyo en paz”, dijo Bell. “Si preparas a tu gato para el éxito, todos podrán disfrutar de unas fiestas felices y tranquilas juntos”.

Foto cortesia de Best Friends Animal Society

