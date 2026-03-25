Conductor sin licencia detenido tras accidente que dejó cuatro fallecidos en Morazán

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ElSalvador–Dos conductores fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) la noche del martes, señalados de provocar accidentes de tránsito en distintos puntos del país, uno de ellos con saldo mortal en el oriente.

Uno de los detenidos fue identificado como Miguel Bonilla Joya, de 51 años, a quien las autoridades atribuyen la responsabilidad de un accidente ocurrido en el cantón La Laguna, en Corinto, Morazán Norte, donde murieron cuatro personas y otras cuatro resultaron lesionadas.

De acuerdo con la PNC, el hombre no contaba con licencia de conducir y habría perdido el control del vehículo, lo que provocó que este volcara. Será remitido a los tribunales por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

En un hecho distinto, José Carlos Romero García, de 63 años, fue arrestado tras arrollar a un motociclista en el kilómetro 144 de la carretera Ruta Militar, en el cantón Trinidad, del municipio de San Miguel Centro.

Según el informe policial, el conductor no respetó la prioridad de paso, lo que derivó en el impacto. El motociclista resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial. La PNC indicó que el detenido tampoco poseía licencia de conducir y será procesado por lesiones culposas.

Las autoridades también informaron que este es el tercer caso reciente de captura de conductores vinculados a accidentes graves. El martes, otro hombre fue detenido tras un vuelco de camión en la carretera que conduce de Acajutla hacia Sonsonate, donde transportaba trabajadores.

Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) señalan que entre el 1 de enero y el 23 de marzo se registraron 5,588 accidentes de tránsito, con 3,655 personas lesionadas y 333 fallecidos en el país.

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