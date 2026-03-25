Gabriela de Bukele coloca primera piedra del centro “El Nido” para atención materna integral

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ElSalvador–La primera dama, Gabriela de Bukele, colocó la primera piedra del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido”, un proyecto que busca transformar la atención materno-perinatal en el país mediante un modelo integral enfocado en la madre, el recién nacido y su familia.

De acuerdo con lo expuesto durante el acto, el complejo será el primero de su tipo en América Latina y funcionará como un referente nacional en la atención del embarazo, el parto y los primeros cuidados del bebé. La iniciativa forma parte de la Ley Nacer con Cariño, que promueve un enfoque de parto humanizado.

El proyecto contempla concentrar en un solo espacio servicios de atención médica, formación de profesionales y acompañamiento familiar. Además, busca contribuir a la reducción de la mortalidad materna y neonatal, así como fortalecer el sistema de salud.

La infraestructura estará compuesta por dos torres. La primera se enfocará en controles prenatales, atención integral y capacitación del personal de salud, mientras que la segunda estará destinada al parto, recuperación y cuidados del recién nacido.

Entre sus instalaciones se incluyen consultorios especializados, áreas de educación prenatal, un centro de simulación con tecnología de realidad virtual, espacios de lactancia, ludoteca y un Centro de Atención a Primera Infancia. También contará con unidades para trabajo de parto, habitaciones individuales de posparto y una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales con acceso para acompañantes.

El centro integrará servicios como tamizajes neonatales, recolección de leche materna, áreas de emergencia y espacios para la permanencia de familiares durante el proceso.

Según estimaciones oficiales, “El Nido” atenderá alrededor de 9,000 partos al año, de un total superior a 60,000 registrados en el país. Asimismo, se prevé la generación de 2,000 empleos y la apertura de convocatorias para atraer talento especializado.

El proyecto cuenta con respaldo financiero del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la atención en la primera infancia y mejorar la calidad de los servicios de salud materno-infantil en El Salvador.

Las autoridades señalaron que esta iniciativa busca consolidar un modelo basado en evidencia científica, centrado en la familia y orientado a mejorar la experiencia del nacimiento en el país.

El Nido estará compuesto por dos torres que garantizan una atención integral:



✅Torre 1: acompañamiento durante el embarazo, educación prenatal y formación de profesionales de salud, con consultorios especializados y espacios para la familia.



✅Torre 2: infraestructura para el… pic.twitter.com/VP6PhyR6J3 — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) March 24, 2026

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