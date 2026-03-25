Desarticulan red que usaba sitios falsos de bancos para cometer fraudes

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ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó durante la madrugada un operativo que permitió desarticular una presunta estructura dedicada al hurto de dinero por medios informáticos.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados creaban sitios web falsos que simulaban ser portales oficiales de banca en línea de distintas instituciones financieras. A través de este método, conocido como “phishing”, lograban obtener las credenciales de acceso de las víctimas.

La FGR detalló que, al momento en que los usuarios ingresaban sus datos en estos portales fraudulentos, la información era interceptada de inmediato mediante una técnica denominada “efecto espejo”. Con ello, los acusados accedían a las cuentas bancarias y transferían el dinero a otras cuentas sin que las víctimas lo advirtieran a tiempo.

Según las autoridades, en uno de los casos documentados, una persona fue despojada de $20,000, monto que posteriormente fue distribuido entre los integrantes de la estructura. Este hecho habría ocurrido en mayo de 2025.

Los detenidos fueron identificados como Amílcar Eduardo Flores Pérez, Bryan Alexander González Castro, Carolina Guadalupe Burgos Bonilla y Daniela Esmeralda González Valencia, capturados durante allanamientos realizados en Cuscatancingo y San Salvador. Asimismo, Jonathan Brayan Alvarenga Vásquez, quien ya se encuentra en prisión por un caso similar, será notificado de nuevos cargos.

Durante los procedimientos, las autoridades reportaron el decomiso de evidencia que vincularía a los implicados con el hurto de fondos mediante banca en línea.

Este caso se suma a otras investigaciones recientes sobre delitos financieros, entre ellas las relacionadas con la empresa Credicash, señalada por un presunto esquema de lavado de dinero y estafa.

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