Congresista Sires emite declaración sobre su llamada con la Embajadora Milena Mayorga de El Salvador

Este día, el congresista Albio Sires (D-NJ) emitió la siguiente declaración aclarando los hechos con respecto a su conversación con la Embajadora Milena Mayorga de El Salvador:

“Esta noche, me enteré de algunos comentarios emitidos desde la cuenta oficial de Twitter de la Embajadora Mayorga que representaron de manera errónea la conversación sustantiva que tuve con la Embajadora esta mañana. Me sorprende y me decepciona el hecho de que la oficina de la Embajadora haya publicado citas inexactas que se atribuyeron a mí. Esta es la primera vez en mis 15 años en el Congreso que ha ocurrido algo así y, lamentablemente, este incidente me obligará a reevaluar cómo voy a interactuar con la Embajadora de El Salvador en el futuro.