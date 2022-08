Continúan los controles antidopaje en todo el país como parte del Plan Vacaciones Seguras 2022

Escucha este artículo Escucha este artículo

Instancias de gobierno como el Viceministerio de Transporte (VMT) y Policía Nacional Civil (PNC), siguen desplegados, a escala nacional, para garantizar un periodo vacacional seguro a la población salvadoreña y a los turistas que se desplazan a los distintos destinos turísticos del país.



Son más de 600 controles vehiculares instalados por el VMT en puntos estratégicos del país. Uno de estos dispositivos fue colocado, este miércoles, en la terminal Plaza Amanecer, ubicada en el bulevar del Ejército, San Salvador, a fin de aplicar pruebas antidopaje a los conductores de las unidades de transporte público.

Control VMT en Plaza Amanecer en Soyapango.

El director de Transporte Terrestre, Raúl López Velado, corroboró el procedimiento enfocado en las unidades de transporte y taxis, utilizadas por la población para dirigirse hacia el interior del país, ya sea para visitar a sus familiares o llegar a los distintos sitios turísticos.



“Se trata de garantizar que los conductores no manejen bajo los efectos del alcohol. Queremos reducir aún más la accidentabilidad vial. Estamos con la campaña donde hacemos énfasis que nada sucede por accidente”, declaró.



Señaló que la ingesta de alcohol, la distracción al volante y el exceso de velocidad son algunas de las principales causas de los accidentes de tránsito; por ello, reiteró el llamado a los conductores a tomar las medidas preventivas correspondientes para llegar con bien a sus lugares de destino.



El funcionario dijo también que están llevando a cabo revisiones técnicas de las unidades, con el objetivo de asegurar que estas circulen con condiciones mecánicas adecuadas. Resaltó que el Gobierno ejecuta, de forma simultánea, varias acciones; por ello están verificando el cobro autorizado en la tarifa del pasaje, a fin de que la población no vea afectado su poder adquisitivo, añadió.



Durante el control vehicular fueron impuestas multas por aumento ilegal al pasaje y otras faltas al reglamento de tránsito. Este tipo de controles continuará el resto de las vacaciones agostinas, como parte de las acciones para prevenir los accidentes viales y proteger la vida de los salvadoreños y turistas.



La noche del martes, un control antidopaje fue instalado en la 49ª avenida Norte con el objetivo de detectar conductores peligrosos y evitar más siniestros viales.



Estas acciones tienen su base legal en el artículo 66 de la Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial y de los artículos 170, 171 y 172 del Reglamento de Tránsito y Seguridad Vial.



Solo en estas vacaciones, el Gobierno ha instalado 600 controles vehiculares; los de antidopaje se llevan a cabo en puntos estratégicos de mayor circulación vehicular, de todo tipo de automotores.



El director de Tránsito, Alfredo Alvayero, llegó a esta actividad en la que participaron profesionales del Viceministerio de Transporte y Policía Nacional Civil que se desarrolla con el objetivo de salvaguardar la vida de la población.



En estas vacaciones, desde el Gobierno se trabaja arduamente para reducir la accidentalidad en las carreteras, mediante un trabajo articulado entre las instituciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, de la Defensa Nacional y Obras Públicas y Transporte, a diario, se ejecutan los puntos de control.



El director Alvayero destacó que una persona bajo los efectos del alcohol es peligrosa tras el volante.



“Cuando las personas consumen alcohol se reduce el campo de visión y no puede medir la velocidad, tampoco se tiene precaución al medir distancias, y la conducta puede tornarse agresiva o ponernos en riesgo”, añadió.



Entre el 29 de julio al 2 de agosto, se han llevado a cabo más de 650 pruebas de antidopajes, registrando a 19 personas detenidas.



“Hacemos el llamado a tomar conciencia para evitar aumentar el número de personas detenidas, pues estos controles seguirán en toda la vacación”, completó.

