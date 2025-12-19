Inauguran renovada sala para recibir a salvadoreños retornados en el Aeropuerto Internacional

Día a Día News

ElSalvador–La Embajada de Estados Unidos en El Salvador inauguró una sala renovada para la recepción de salvadoreños retornados en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. La inversión, superior a los $50,000, busca mejorar el proceso de repatriación y reforzar la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

El proyecto fue impulsado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado, junto con la Oficina de Detención y Deportación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-ERO) y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

Durante la inauguración, participaron la encargada de Negocios de la Embajada de EE. UU., Naomi Fellows; el jefe del Departamento de Seguridad Aeroportuaria, Héctor Mayorga; y representantes de la Policía Nacional Civil y CEPA.

Fellows explicó que la remodelación responde al incremento sostenido de vuelos con salvadoreños deportados desde Estados Unidos.

“Era necesario contar con un entorno más ágil, seguro y humano. Esta nueva sala permite realizar verificaciones biométricas, inspecciones y entrevistas de inteligencia bajo estándares modernos y con respeto a la dignidad de cada persona retornada”, afirmó.

El área renovada incluye espacios diferenciados para la atención de adultos y menores de edad, sillas de ruedas, vestidores y áreas privadas. Según la Embajada, uno de los principales objetivos del rediseño fue garantizar que los niños retornados no compartan los mismos espacios donde se ejecutan controles de seguridad para adultos.

Además, la nueva infraestructura cuenta con tecnología actualizada y personal capacitado en procedimientos de control y verificación de identidad. Estas mejoras permitirán —según la diplomática— fortalecer la coordinación entre instituciones salvadoreñas y estadounidenses, y facilitar el intercambio de información en materia de seguridad.

“Con esta inversión, no solo mejoramos las condiciones operativas del personal que trabaja en el proceso de recepción, sino que reforzamos la cooperación entre agencias de ambos países frente a desafíos comunes”, señaló Fellows.

De acuerdo con datos oficiales, hasta noviembre de 2025 se habían registrado 162 vuelos federales con salvadoreños deportados desde Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que más de 10,000 connacionales fueron retornados entre enero y octubre de este año.

Por su parte, un portavoz de CEPA agradeció la colaboración estadounidense y destacó que la renovación de las instalaciones “garantiza un proceso más ordenado, eficiente y con condiciones dignas para quienes regresan al país”.

El proyecto también busca optimizar la seguridad aeroportuaria mediante controles más precisos de identidad y el cumplimiento de protocolos internacionales. Según la Embajada, estas acciones forman parte de una agenda bilateral que prioriza el manejo responsable de la migración y el fortalecimiento institucional en los puntos de entrada al país.

La iniciativa se presentó en el marco del Día Internacional de la Persona Migrante, subrayando el compromiso de ambas naciones por una atención más humana y eficiente a los salvadoreños que retornan desde Estados Unidos.

