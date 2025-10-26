Cristian Castro presenta “CONMIGO SIN TI”

MATISSE completa un círculo perfecto con el lanzamiento de “CONMIGO SIN TI”, su nuevo sencillo junto a Cristian Castro. Se trata de una balada fuerte y profunda, que sin duda conecta con las emociones de quienes viven una ruptura.

“CONMIGO SIN TI” es una canción de desamor dedicada a los aferrados a quienes les cuesta soltar, a quienes saben que todo va a terminar, pero quieren estar con la persona que aman al menos un momento más.

Diez años después de haber compartido micrófono en una versión acústica de “La Malquerida”, MATISSE y Cristian Castro vuelven a colaborar en tema tan emotivo como inolvidable: “CONMIGO SIN TI”.

En la canción, MATISSE y Cristian Castro encontraron los elementos perfectos para crear una balada sentimental y cálida que conquista. Sus estilos se complementan tan bien, que solo era cuestión de tiempo para que los artistas y amigos se reencontraran. Y ahora lo hacen de forma muy afortunada y especial en este tema compuesto por Pablo y Melissa junto a Josué Alaniz.

“Definitivamente es un sueño hecho realidad, nosotros somos baladistas por naturaleza y ‘CONMIGO SIN TI’ es como un estandarte de defensa para las baladas; qué mejor que el regreso de Cristian Castro sea con una balada y poder ser parte de esto, porque nadie mejor para defender la música romántica que él”. Pablo Preciado.

“Me gusta mucho que son personas que, de verdad, día a día trabajan por sus canciones. Estoy muy agradecido por este encuentro”. Cristian Castro

“CONMIGO SIN TI” aparece luego de tres sencillos que ya se han instalado en el corazón de sus seguidores: “Qué Esperabas”, “Aplauso” y “Martes”. Con estos lanzamientos, el trío integrado por Pablo Preciado, Román Torres y Melissa Robles, ha enriquecido un emotivo repertorio que desde hace 10 años, resuena en lo más profundo de las emociones de sus fans.

Recientemente, MATISSE dio a conocer que regresará al Auditorio Nacional de la CDMX en 2026. Esto con un show el próximo 6 de marzo, en el que el trío transformará el Coloso de Reforma en un espacio mágico.

Compartir esta nota