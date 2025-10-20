Yohana Vargas hace historia como primera latina en la portada de “Playboy Francia”

La influencer colombo-venezolana Yohana Vargas celebró en Miami su cumpleaños, rodeada de celebridades y amigos, donde reveló su más reciente logro: la portada y galería exclusiva en la revista “Playboy Francia”, una edición que destaca su carisma y empoderamiento femenino.

Yohana llegó en un Ferrari a la elegante fiesta, que contó con la participación de Marko, ⁠Aleska Génesis, Jonathan Molly, Pablito Castillo, Michell Roxana, Erubey, Mario Ruiz, Pollito Tropical y Roberto TV, además de reconocidos DJs y un espectáculo de burlesque.

“Aún no termino de procesarlo. ¡Soy la portada de Playboy París! ¿Cuándo me imaginé decir algo así? Ser latina y representar con orgullo nuestras raíces, nuestra bandera tricolor en una portada tan icónica, es un sueño hecho realidad y un logro muy grande. Tengo una mezcla de felicidad, emoción, agradecimiento y muchas ganas de chillar”, afirmó la creadora.

El hecho de que una latina engalane la portada francesa de una de las revistas más icónicas del mundo, representa un momento de orgullo para la comunidad hispana. También consolida a Yohana Vargas como figura internacional que sigue abriendo camino para las mujeres latinas en la industria del entretenimiento y la moda.

“Justo en mi mes de cumpleaños. ¡Qué manera de celebrar mi vida! El universo tiene una forma hermosa de hablarte cuando estás alineada con lo que amas. Hoy confirmo que todo llega en el momento perfecto”, añadió Yohana.

