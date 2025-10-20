Lun. Oct 20th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

Espectáculos

Yohana Vargas hace historia como primera latina en la portada de “Playboy Francia”

Oct 20, 2025 #Colombia, #Miami, #Venezuela

La influencer colombo-venezolana Yohana Vargas celebró en Miami su cumpleaños, rodeada de celebridades y amigos, donde reveló su más reciente logro: la portada y galería exclusiva en la revista “Playboy Francia”, una edición que destaca su carisma y empoderamiento femenino.

Yohana llegó en un Ferrari a la elegante fiesta, que contó con la participación de Marko, ⁠Aleska Génesis, Jonathan Molly, Pablito Castillo, Michell Roxana, Erubey, Mario Ruiz, Pollito Tropical y Roberto TV, además de reconocidos DJs y un espectáculo de burlesque.

“Aún no termino de procesarlo. ¡Soy la portada de Playboy París! ¿Cuándo me imaginé decir algo así? Ser latina y representar con orgullo nuestras raíces, nuestra bandera tricolor en una portada tan icónica, es un sueño hecho realidad y un logro muy grande. Tengo una mezcla de felicidad, emoción, agradecimiento y muchas ganas de chillar”, afirmó la creadora.

El hecho de que una latina engalane la portada francesa de una de las revistas más icónicas del mundo, representa un momento de orgullo para la comunidad hispana. También consolida a Yohana Vargas como figura internacional que sigue abriendo camino para las mujeres latinas en la industria del entretenimiento y la moda.

“Justo en mi mes de cumpleaños. ¡Qué manera de celebrar mi vida! El universo tiene una forma hermosa de hablarte cuando estás alineada con lo que amas. Hoy confirmo que todo llega en el momento perfecto”, añadió Yohana.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

Espectáculos Misceláneo

Ocho tips de estilo para realzar la figura

Oct 19, 2025
Espectáculos

Adiós al ‘Spaceman’: El legado imperecedero de Ace Frehley, el Guitarrista fundador de KISS

Oct 17, 2025
Espectáculos Internacionales

Festival de la Niña el Certamen que celebra el talento y los sueños

Oct 16, 2025
error: Contenido protegido