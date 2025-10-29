El canal Pasiones presenta el estreno en EE. UU. de la telenovela “Pantanal”

La legendaria historia brasileña que conquistó generaciones estrena su versión más reciente en la televisión hispana en Estados Unidos el 4 de noviembre de 2025

La majestuosidad de la naturaleza y el poder de la pasión se unen en Pantanal, un homenaje a la novela brasileña de 1990 que marcó un antes y un después en la televisión.

Pasiones, el canal de cable líder en telenovelas multiculturales en español, estrenará la nueva versión el martes 4 de noviembre a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT, y se transmitirá de lunes a viernes.

En esta nueva producción, Pantanal transporta a los espectadores al corazón de la naturaleza salvaje de Brasil para narrar una historia de amor, legado familiar y reconciliación. Cuando el joven peón José Leoncio pierde a su padre bajo circunstancias misteriosas, decide rehacer su vida en el pantanal.

Años después, su esposa huye con su hijo recién nacido, quien crece en la ciudad creyendo que su padre ha muerto. Dos décadas más tarde, el destino los reunirá en un enfrentamiento de valores, culturas y pasiones que pondrá a prueba los lazos de sangre.

Con cinematografía deslumbrante y actuaciones memorables, Pantanal ofrece una experiencia visual y emocional que combina drama, naturaleza y romance desde una mirada contemporánea. La serie, producida por Globo, fue nominada al Emmy Internacional 2023 como Mejor Telenovela y es considerada una obra moderna destacada del género dramático latinoamericano.

El elenco está encabezado por Marcos Palmeira, Murilo Benício, Juliana Paes, Renato Góes, Alanis Guillen, Jesuita Barbosa, Dira Paes, José Loreto y Bella Campos.

Además de su producción, Pantanal ha sido reconocida por su mensaje sobre la armonía entre el ser humano y la naturaleza, así como por su enfoque en la identidad, la familia y la fuerza del amor frente al tiempo.

Con este estreno, Pasiones reafirma su compromiso de ofrecer a la audiencia latina en Estados Unidos telenovelas premiadas, representativas y de gran reconocimiento internacional.

