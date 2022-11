Cristiano Ronaldo: «Me sentí traicionado por el United, no respeto a Ten Hag»

Escucha este artículo Escucha este artículo

El delantero del Manchester United Cristiano Ronaldo soltó en televisión duras críticas hacia su club y su entrenador, Erik ten Hag, por quien aseguró no tiene «respeto» por la falta del mismo hacia él, al tiempo que apuntó que se sintió «traicionado» varias veces por el club.



El portugués habló de manera contundente y explosiva de su momento en los ‘red devils’ en una entrevista a TalkTV, en la desveló los intentos del club por que abandonara el equipo ya el año pasado y esta vigente campaña también.



«No solo el entrenador, también dos o tres personas más del club (intentaron que saliera). Me sentí traicionado. No me importa, la gente tiene que escuchar la verdad. Me sentí traicionado y siento que hay gente que no quiere que esté aquí desde el año pasado», dijo el portugués, fuera de la convocatoria este domingo ante el Fulham.



El luso, en su segunda etapa en el club de Mánchester, fue capitán del United en la derrota ante el Aston Villa la pasada semana, pero ha marcado tres goles esta campaña y no tiene ni mucho menos un sitio en el once titular. Cristiano fue apartado del equipo el mes pasado después de rechazar entrar en el campo ante el Tottenham y abandonar el partido antes del final.



«No tengo respeto por él (Ten Hag) porque él no muestra respeto por mí. Si tú no me respetas, yo nunca te voy a respetar», añadió en el avance de una entrevista que se verá el miércoles y el jueves. El portugués, que se marcha ahora al Mundial de Catar con su selección, valoró además la falta de evolución del United desde la marcha de Alex Ferguson.



«Los aficionados deben saber la verdad. Quiero lo mejor para el club, por eso vine. Desde que Ferguson se fue no he visto evolución en el equipo. Nada ha cambiado. Si quieren cambiarlo, necesitan hacer muchas cosas diferente», añadió.

