Cristiano Ronaldo se une oficialmente a la saga «Rápidos y Furiosos»

El astro portugués Cristiano Ronaldo ya es parte del elenco de la popular franquicia cinematográfica «Rápidos y Furiosos», según confirmaron varias imágenes publicadas por los protagonistas de la saga.

Tyrese Gibson, quien interpreta a Roman Pierce y es uno de los actores más emblemáticos de la serie, compartió en sus redes sociales una fotografía donde aparece junto a Ronaldo en el set de grabación, acompañado también por figuras clave como Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham y Michelle Rodríguez.

La publicación de Gibson fue clara y contundente: «¡Bienvenido a la FAMILIA, Cristiano! El BAILE GLOBAL acaba de alcanzar nuevas alturas».

Previamente, Vin Diesel había anunciado la participación de Ronaldo con una foto junto al futbolista, pero fue la imagen de Gibson la que dejó claro que el portugués ya está grabando escenas para la nueva entrega.

Esta será la primera experiencia en cine para Ronaldo, quien se suma a una saga conocida por incluir grandes estrellas internacionales como Gal Gadot y John Cena.

Con esta incorporación, «Rápidos y Furiosos» vuelve a demostrar su capacidad para atraer talento de distintos ámbitos, combinando acción y entretenimiento en una de las franquicias más exitosas del cine contemporáneo.

