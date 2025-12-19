Shakira rompe récord en El Salvador: sold out en menos de 24 horas

Día a Día News

ElSalvador–En menos de un día, las entradas para los tres conciertos que Shakira ofrecerá en El Salvador se agotaron por completo, confirmando el furor que la artista colombiana ha despertado en el país y en toda la región.

La productora Two Shows Producciones informó que los boletos, puestos a la venta el 17 de diciembre, se vendieron en su totalidad antes del mediodía siguiente. La residencia, parte de la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, incluye tres fechas exclusivas para Centroamérica: el 12, 14 y 15 de febrero de 2026, en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, en San Salvador.

Según la organización, el fenómeno de ventas no solo refleja la expectativa por el regreso de Shakira al país tras casi dos décadas, sino también el creciente posicionamiento de El Salvador como destino para espectáculos de gran formato.

“Fue una sorpresa que la artista eligiera hacer su residencia en El Salvador. El impacto va más allá de la música: es turístico, mediático y económico”, explicó Mario Villacorta, presidente de Two Shows Producciones, durante una conferencia de prensa.

La magnitud logística del evento da cuenta de su escala internacional. Two Shows detalló que el montaje requerirá el traslado de 57 camiones y 280 toneladas de equipo, una operación que normalmente solo acompaña giras en metrópolis como Miami, Ciudad de México o Madrid.

Además, la cantante compartió en sus redes sociales su entusiasmo por regresar a Centroamérica:

“¡Nuestra residencia en Centroamérica empezó con el pie derecho! Increíble saber que ya están agotados los tres conciertos. ¡Nos vemos pronto, mi querida Centroamérica!”, escribió Shakira en su cuenta de Instagram.

Los tres conciertos se proyectan como un impulso histórico para la economía y el turismo salvadoreño. Según estimaciones de la productora, el impacto económico podría superar los 25 millones de dólares, con más de 11,000 empleos directos e indirectos generados en el proceso.

El público estimado alcanza los 82,000 asistentes, de los cuales un 12 % provendrá del extranjero, principalmente de Centroamérica y de comunidades salvadoreñas en Estados Unidos.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, subrayó la relevancia del evento: “Una residencia de este nivel marca un antes y un después. Esperamos una ocupación hotelera del 100 % y un beneficio directo para restaurantes, transporte y toda la cadena turística nacional”.

El éxito en ventas y la magnitud de la producción consolidan a El Salvador como una nueva sede para eventos de clase mundial. La gira de Shakira llega en un momento en que el país busca fortalecer su oferta turística con apuestas culturales y artísticas de alto perfil.

Los organizadores no descartan que, ante la demanda, se evalúe una fecha adicional. Mientras tanto, los tres conciertos prometen convertir San Salvador en el epicentro musical de la región durante febrero de 2026.

Con este sold out histórico, Shakira no solo regresa al país que la vio triunfar hace más de 20 años, sino que reafirma su poder de convocatoria y el potencial de El Salvador como escenario global.

