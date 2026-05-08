OMS descarta que brote de hantavirus en crucero represente riesgo de pandemia

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que el brote de hantavirus detectado en el crucero ‘HV Hondius’ no representa una situación comparable a la pandemia de Covid-19 y estimó que el alcance de los contagios será limitado si se mantienen las medidas sanitarias implementadas.

Durante una conferencia de prensa, la directora del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, explicó que el hantavirus es un virus conocido desde hace años y que no posee el mismo nivel de transmisión que el SARS-CoV-2.

La funcionaria indicó que el brote se produjo en un espacio confinado y detalló que el virus requiere contacto cercano para propagarse, por lo que consideran posible contener la cadena de transmisión mediante aislamiento y rastreo de contactos.

Entre las medidas aplicadas en el crucero se encuentra el aislamiento de pasajeros en sus camarotes, desinfección de áreas comunes y el uso obligatorio de mascarillas para quienes deban salir de las habitaciones. Además, cualquier persona con síntomas será separada del resto de pasajeros.

La OMS confirmó que cinco de los ocho casos sospechosos dieron positivo al virus Andes, una variante del hantavirus relacionada con el brote detectado en la embarcación. No obstante, las autoridades sanitarias advirtieron que podrían aparecer más casos debido a que el período de incubación puede extenderse hasta seis semanas.

Especialistas de la OMS, del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y médicos de Países Bajos abordaron el crucero en Cabo Verde para supervisar la atención médica y los protocolos sanitarios durante el trayecto hacia Canarias.

Por su parte, el director del Departamento de Coordinación de Alerta y Respuesta del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Abdirahman Mahamud, recordó que en Argentina se registró en 2018 un brote similar en un entorno cerrado que dejó 34 contagios tras una reunión social.

Según Mahamud, las experiencias previas y la aplicación de medidas de salud pública permiten confiar en que el brote actual no evolucionará hacia una epidemia de gran escala.

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